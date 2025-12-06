Con gabardina, en salsa de ostras o ahumado: las tapas de lirio conquistan paladares en Ribeira y A Pobra

La cuarta edición de la Ruta co Lirio, organizada por la Cooperativa do Mar Santa Uxía de Ribeira para promocionar la marca Lirio de Ribeira, volvió a convertirse este sábado en una auténtica fiesta gastronómica en la comarca del Barbanza.

Cientos de personas se han acercado a los establecimientos adheridos a la campaña en Ribeira y A Pobra para disfrutar de las tapas creadas con maestría por los hosteleros participantes. La organización estima que, a lo largo de la jornada, se alcanzaron las 2.500 elaboraciones previstas.

El Lirio de Ribeira vuelve a demostrar, gracias al excelente trabajo realizado por los establecimientos adheridos, su versatilidad culinaria a través de propuestas creadas especialmente para la ocasión. Alrededor de una treintena de locales elaboraron tapas tan variadas como irresistibles: rebozados crujientes, tartares, tacos, vinagretas, tostas marineras… Una gran selección de recetas clásicas,

innovadoras y fusiones sorprendentes, en las que cada local ha puesto su sello particular convirtiendo esta ruta en un extraordinario viaje culinario.

La Cooperativa repartió gratuitamente entre los locales Lirio de Ribeira ya fileteado. Además, se han repartido regalos, como bolsas de tela y calendarios de nevera entre los asistentes como parte de la campaña para promocionar el consumo de pescado local durante todo el año.

Un total de 28 'paradas'

La ruta convirtió 28 bares y restaurantes de Ribeira y A Pobra en escaparates del Lirio de Ribeira. En la capital del Barbanza el público pudo disfrutar de creaciones tan diversas como Taco da Ría, de Tapería A de Maris; Lirio ole, de Bar Zum Zum; Bulerios Crispy, de Bulebar; Tosta de Lirio con vinagreta al estilo Tío Pepe, de Tío Pepe; Tentación D’Lirio, de Pizzería D’Vicio; Lirio asado con allo e limón, de A Recoveira; Caprichos da ría, de Pub Brétema; Lirio de quiniela, de Café Plaza; Tosta brandada de lirio, de Cocoluche; Empanada á portuguesa, de Tagen Ata; Tartar de lirio y aguacate, de El Gourmet Alján; Pintxo de lirio, de Bar Porrón 2.0; Lirio con gabardina, de A Central; Libro de lirio, de Bar Pequeño; Delirio Delicioso, de A Reviravolta; De-lirios, de Bodegón de Aguiño; Panilirio, de Bar Bahía; Peixe da vila, de Penín Gastrocervecería; y Lirio A Chabola, de A Chabola.

En A Pobra el viaje continuó con: Lirios rebozados en salsa alioli, de Bar Alameda; Empanadilla de lirio e lirio rebozado, de Bar La Calle; Empanada de lirio en salsa de ostra y Kimuchi, de Bar Miramar; Ceviche de lirio con pomelo y aguacate, de Mi Manda Picone; Delirio da ría, de A de Rosa; Lirio ao Galeón, de Bar Galeón; Pincho donostiarra de lirio afumado, de Restaurante Sisal; Lirio á batea, de

420 Bar; y Lirio á Curotiña, del Bar Curotiña.

La gerente de la Cooperativa, María José Casais, ha calificado de “extraordinaria” la respuesta del público, destacando que la lluvia “no ha empañado en absoluto el ambiente festivo ni las ganas de disfrutar del Lirio de Ribeira”.

La ruta cuenta con la colaboración de la Asociación de Hostalería de Ribeira y la Asociación de Empresarios de A Pobra.