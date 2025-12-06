Investigan ayudas a clubes de Noia en el mandato de Santiago Freire
Al no tener consignación, el Tribunal de Cuentas analiza si se trató de subvenciones encubiertas
El Gobierno local de Noia confirmó que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas abrió una investigación para determinar si unas ayudas concedidas a dos clubes deportivos en 2019, durante el mandato del popular Santiago Freire, fueron «subvenciones encubiertas», dado que no contaban con consignación presupuestaria.
Se trata de ayudas por un importe aproximado de 138.000 €.
Al respecto, el exregidor Santiago Freire explicó a este diario que, en efecto, se concedieron ayudas a un club de fútbol-sala y a un club de patinaje de la localidad «para financiar determinadas actividades que no tenían previstas al inicio de la temporada, para poder acudir a campeonatos".
"El Concello asumió los gastos de desplazamientos para que los clubes pudieran acudir a campeonatos que se celebraron en otras localidades; pero no fueron ayudas directas a clubes", explicó Freire a este diario.
