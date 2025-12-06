Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noia reinaugura o seu renovado Museo do Mar

Logo de permanecer varios anos pechado, o centro pode volver a visitarse grazas á implicación da Asociación Mar de Noia

Asistentes á reinauguración do Museo do Mar de Noia. / Cedida

Suso Souto

Noia

O alcalde de Noia, Francisco Pérez, presidiu a reinauguración do Museo do Mar, que reabre as súas portas logo de varios anos pechado. Máis dun cento de persoas participaron no acto oficial de apertura, no que puideron gozar dunha visita guiada polas tres plantas que compoñen a nova proposta museística do Concello de Noia.

A remodelación do espazo é froito da colaboración entre o Concello e a Asociación Mar de Noia, que traballaron conxuntamente para ofrecer un museo moderno, divulgativo e profundamente ligado á identidade mariñeira do municipio.

Tanto o alcalde como o tenente de alcalde, Manolo Seijas, destacaron que “este é o modelo de Museo do Mar que queriamos: aberto á cidadanía, participativo e vivo” e agradeceron o compromiso da asociación e de todas as persoas que contribuíron á posta en marcha desta nova etapa.

Con motivo da súa apertura ao público, o Museo do Mar manterá horarios especiais nas próximas datas: 11, 12 e 13 de decembro, de 10.00 a 14.00 horas; 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30 de decembro e 2 e 3 de xaneiro, de 10.00 a 14.00 horas.

Así mesmo, diversos centros de ensino da comarca visitarán o museo nas próximas semanas, impulsando unha liña educativa que busca achegar ás novas xeracións a historia e ao patrimonio marítimo local.

Con esta inauguración, Noia recupera un espazo emblemático e dá un paso adiante na posta en valor do seu patrimonio cultural e mariñeiro, reforzando a difusión da súa tradición vinculada ao mar e ás xentes que o habitan.

