Noia reinaugura o seu renovado Museo do Mar
Logo de permanecer varios anos pechado, o centro pode volver a visitarse grazas á implicación da Asociación Mar de Noia
O alcalde de Noia, Francisco Pérez, presidiu a reinauguración do Museo do Mar, que reabre as súas portas logo de varios anos pechado. Máis dun cento de persoas participaron no acto oficial de apertura, no que puideron gozar dunha visita guiada polas tres plantas que compoñen a nova proposta museística do Concello de Noia.
A remodelación do espazo é froito da colaboración entre o Concello e a Asociación Mar de Noia, que traballaron conxuntamente para ofrecer un museo moderno, divulgativo e profundamente ligado á identidade mariñeira do municipio.
Tanto o alcalde como o tenente de alcalde, Manolo Seijas, destacaron que “este é o modelo de Museo do Mar que queriamos: aberto á cidadanía, participativo e vivo” e agradeceron o compromiso da asociación e de todas as persoas que contribuíron á posta en marcha desta nova etapa.
Con motivo da súa apertura ao público, o Museo do Mar manterá horarios especiais nas próximas datas: 11, 12 e 13 de decembro, de 10.00 a 14.00 horas; 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29 e 30 de decembro e 2 e 3 de xaneiro, de 10.00 a 14.00 horas.
Así mesmo, diversos centros de ensino da comarca visitarán o museo nas próximas semanas, impulsando unha liña educativa que busca achegar ás novas xeracións a historia e ao patrimonio marítimo local.
Con esta inauguración, Noia recupera un espazo emblemático e dá un paso adiante na posta en valor do seu patrimonio cultural e mariñeiro, reforzando a difusión da súa tradición vinculada ao mar e ás xentes que o habitan.
- Santiago se queda sin servicios mínimos de transporte urbano: los piquetes impiden la salida de los buses de Amio
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
- Investigan a una vecina de Santiago por tener a cuatro simpapeles sin cobrar y viviendo en condiciones 'deplorables
- Un fotógrafo compostelano conquista el LUX de Oro, el máximo galardón de la fotografía profesional de España
- Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
- La carrera por el Rectorado de la Universidade de Santiago tendrá cuatro candidatas: Mar Lorenzo no se presenta