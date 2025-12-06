O Concello da Pobra retira sedimentos do río Lérez na zona da Crocha para previr desbordamentos
A intervención consiste na eliminación de area, terra e vexetación acumulada nunha das marxes
O Concello da Pobra acaba de iniciar a retirada de sedimentos acumulados no río Lérez ao seu paso pola Crocha, unha actuación demandada pola veciñanza e coa que se busca reducir o risco de desbordamentos durante os meses de maior intensidade de chuvias.
O alcalde, José Carlos Vidal, e a concelleira de Obras, Patricia Lojo, achegáronse onte á zona de actuación para supervisar o inicio destes labores.
A intervención consiste na eliminación de area, terra e vexetación acumulada nunha das marxes do río, elementos que, co paso do tempo, foron dificultando o fluxo natural da auga neste tramo urbano.
Para levar a cabo estes traballos, o Concello tivo que solicitar a autorización de Augas de Galicia. En paralelo á actuación no Lérez, o Concello aproveitou para acometer labores de limpeza no lavadoiro situado na mesma contorna.
Segundo destaca o rexedor, a esta actuación seguiranlle outras para "garantir a boa saúde dos ríos, poñendo especial énfase en tarefas preventivas como esta”.
