O Concello da Pobra retira sedimentos do río Lérez na zona da Crocha para previr desbordamentos

A intervención consiste na eliminación de area, terra e vexetación acumulada nunha das marxes

Traballos de limpeza do cauce do río Lérez ao seu paso pola Crocha, na Pobra.

Traballos de limpeza do cauce do río Lérez ao seu paso pola Crocha, na Pobra. / Cedida

Suso Souto

A Pobra

O Concello da Pobra acaba de iniciar a retirada de sedimentos acumulados no río Lérez ao seu paso pola Crocha, unha actuación demandada pola veciñanza e coa que se busca reducir o risco de desbordamentos durante os meses de maior intensidade de chuvias.

O alcalde, José Carlos Vidal, e a concelleira de Obras, Patricia Lojo, achegáronse onte á zona de actuación para supervisar o inicio destes labores.

A intervención consiste na eliminación de area, terra e vexetación acumulada nunha das marxes do río, elementos que, co paso do tempo, foron dificultando o fluxo natural da auga neste tramo urbano.

Para levar a cabo estes traballos, o Concello tivo que solicitar a autorización de Augas de Galicia. En paralelo á actuación no Lérez, o Concello aproveitou para acometer labores de limpeza no lavadoiro situado na mesma contorna.

Segundo destaca o rexedor, a esta actuación seguiranlle outras para "garantir a boa saúde dos ríos, poñendo especial énfase en tarefas preventivas como esta”.

