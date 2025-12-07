Serra do Barbanza pone en jaque la recogida de basura en Rois y Pontecesures: «Se acabó el tiempo»
«No pueden dejarnos sin un servicio básico de un día para otro», dice la alcaldesa Teresa Tocino
Pablo Lago: «Si no se adhieren antes del 31 tendrán que negociar ya con una empresa»
Con el ultimátum dado a los concellos de Rois y Pontecesures para que decidan antes del 31 de diciembre si se adhieren como socios de pleno derecho, la Mancomunidad Serra do Barbanza ha activado un temporizador que pone en jaque el servicio de recogida de basura del que ambos municipios son usuarios en calidad de clientes. Una figura, la de cliente, que es alegal y que no figura en los estatutos.
Y, si Ames, que estaba en la misma situación, ya aprobó en pleno su adhesión, Rois y Pontecesures siguen dando largas bajo un mismo argumento: la falta de información clave.
«Llevamos dos años solicitando por escrito que Serra do Barbanza nos resuelva dudas sobre cuáles serían nuestros derechos y obligaciones, sobre la cuota extraordinaria destinada en parte al pago de la deuda a la concesionaria FCC, y sobre las condiciones del servicio», dice la alcaldesa de Pontecesures, Teresa Tocino.
«Estamos de acuerdo con el modelo del servicio de recogida de basura; pero, en base al contrato de clientes, no tenemos responsabilidad sobre la deuda contraída con FCC. Pontecesures pagó los recibos religiosamente y asumió las subidas de precios. Pero no podemos entrar a ciegas en Serra do Barbanza», añade la regidora.
Sin embargo, el presidente de la Mancomunidad, Pablo Lago, asegura que Tocino «fue informada varias veces, por escrito y con todo detalle, del coste real del servicio. Pero repite lo mismo desde hace años. Cosa distinta es que no lo quiera entender».
«Pontecesures está actualmente en fraude de ley como cliente de la Mancomunidad, porque esa figura es alegal», dice.
«No pueden dejarnos de un día para otro sin un servicio básico como el de la recogida de basura. Es de sentido común», advierte Tocino. «El tiempo se acabó», afirma Lago al respecto, añadiendo que «si Rois y Pontecesures no se adhieren a Serra do Barbanza antes del 31 de diciembre, se les dejará de recoger la basura y, a partir de ese momento, tendrán que negociar con una empresa para que les preste el servicio».
Reunión con Sogama el día 10
Pablo Lago se reunirá el miércoles 10 con directivos de Sogama para concretar las condiciones en las que Serra do Barbanza enviará la basura a su planta a partir del 31 de diciembre, fecha en la que se clausurará el vertedero de Sobrado dos Monxes al que la está enviando desde que se saturó el de Lousame.
Respecto a Rois, tampoco se pronunció aún sobre su posible adhesión a Serra do Barbanza, mientras sondea la posibilidad de licitar un servicio de recogida de basura en alianza con Dodro.
Veinte familias de O Pino se suman al plan de compostaje de Sogama
El Concello de O Pino se adhirió al programa de compostaje doméstico de Sogama para promover la autogestión de la materia orgánica y obtener, a partir de la misma, un abono natural de alta calidad.
Se repartieron 20 compostadores y 20 cubos marrones (de 10 litros) entre otras tantas familias que residen en viviendas unifamiliares con terreno en el que aplicar el abono resultante. Técnicos de Sogama impartieron en el centro sociocultural Luis Seoane un curso para elaborar el compost.
Actualmente, 234 ayuntamientos, 221 centros educativos y 34 colectivos de toda Galicia están adscritas al programa de compostaje doméstico de Sogama, que repartió cerca de 24.000 compostadores.
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
- Santiago se queda sin servicios mínimos de transporte urbano: los piquetes impiden la salida de los buses de Amio
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- La carrera por el Rectorado de la Universidade de Santiago tendrá cuatro candidatas: Mar Lorenzo no se presenta
- Biotecnología rural a base de castañas: 'Queremos crear una industria de enzimas en Galicia
- Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
- Investigan a una vecina de Santiago por tener a cuatro simpapeles sin cobrar y viviendo en condiciones 'deplorables
- Un fotógrafo compostelano conquista el LUX de Oro, el máximo galardón de la fotografía profesional de España