Serra do Barbanza pone en jaque la recogida de basura en Rois y Pontecesures: «Se acabó el tiempo»

Con el ultimátum dado a los concellos de Rois y Pontecesures para que decidan antes del 31 de diciembre si se adhieren como socios de pleno derecho, la Mancomunidad Serra do Barbanza ha activado un temporizador que pone en jaque el servicio de recogida de basura del que ambos municipios son usuarios en calidad de clientes. Una figura, la de cliente, que es alegal y que no figura en los estatutos.

Y, si Ames, que estaba en la misma situación, ya aprobó en pleno su adhesión, Rois y Pontecesures siguen dando largas bajo un mismo argumento: la falta de información clave.

«Llevamos dos años solicitando por escrito que Serra do Barbanza nos resuelva dudas sobre cuáles serían nuestros derechos y obligaciones, sobre la cuota extraordinaria destinada en parte al pago de la deuda a la concesionaria FCC, y sobre las condiciones del servicio», dice la alcaldesa de Pontecesures, Teresa Tocino.

«Estamos de acuerdo con el modelo del servicio de recogida de basura; pero, en base al contrato de clientes, no tenemos responsabilidad sobre la deuda contraída con FCC. Pontecesures pagó los recibos religiosamente y asumió las subidas de precios. Pero no podemos entrar a ciegas en Serra do Barbanza», añade la regidora.

Sin embargo, el presidente de la Mancomunidad, Pablo Lago, asegura que Tocino «fue informada varias veces, por escrito y con todo detalle, del coste real del servicio. Pero repite lo mismo desde hace años. Cosa distinta es que no lo quiera entender».

«Pontecesures está actualmente en fraude de ley como cliente de la Mancomunidad, porque esa figura es alegal», dice.

«No pueden dejarnos de un día para otro sin un servicio básico como el de la recogida de basura. Es de sentido común», advierte Tocino. «El tiempo se acabó», afirma Lago al respecto, añadiendo que «si Rois y Pontecesures no se adhieren a Serra do Barbanza antes del 31 de diciembre, se les dejará de recoger la basura y, a partir de ese momento, tendrán que negociar con una empresa para que les preste el servicio».

Reunión con Sogama el día 10

Pablo Lago se reunirá el miércoles 10 con directivos de Sogama para concretar las condiciones en las que Serra do Barbanza enviará la basura a su planta a partir del 31 de diciembre, fecha en la que se clausurará el vertedero de Sobrado dos Monxes al que la está enviando desde que se saturó el de Lousame.

Respecto a Rois, tampoco se pronunció aún sobre su posible adhesión a Serra do Barbanza, mientras sondea la posibilidad de licitar un servicio de recogida de basura en alianza con Dodro.