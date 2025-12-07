Usuarios de Ambar recrearon os carteis de 12 series no seu calendario solidario
A iniciativa busca visibilizar o talento das persoas con diversidade funcional
A asociación de persoas con diversidade funcional Ambar presentou no Teatro Elma da Pobra o seu calendario solidario de 2026, para o que usuarios e usuarias da entidade posaron para o fotógrafo Pichero co fin de recrear carteis de recoñecidas series de ficción.
Con esta iniciativa, a asociación Ambar pretende tamén visibilizar o talento das persoas con diversidade funcional.
O calendario é froito dun intenso traballo creativo entre o fotógrafo Pichero e persoal e usuarios de Ambar. Os participantes recrearon os carteis das series Asalto al Banco Central, Atasco 2, Matices, En fin, El jardinero, Allí abajo, La ley del mar, Respira, Furia, Las abogadas, La Mesías e Animal.
Durante a presentación (á que asistiron tamén familiares dos integrantes de Ambar) reproducíronse uns vídeos das persoas participantes falando de como foi o seu traballo no proceso para a realización do calendario este ano e desvelando os carteis que ilustran cada mes.
A presidenta de Ambar, Milagros Rey, agradeceu «a gran acollida do público no acto de presentación, a colaboración do Goberno da Pobra e o apoio por parte das empresas colaboradoras».
O calendario solidario xa está dispoñible para a súa adquisición a través da tenda online de Ambar ou mediante contacto directo nas canles habituais (chamando ao número de teléfono 981 874 480 ou enviando un correo electrónico ao enderezo correo@asociacionambar.org.
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- La profesora Marina Paredes se despide entre vítores tras 42 años de docencia en el Colexio Compañía de María
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- «Visitar esta zona de la Catedral de Santiago es algo increíble»
- La carrera por el Rectorado de la Universidade de Santiago tendrá cuatro candidatas: Mar Lorenzo no se presenta
- Biotecnología rural a base de castañas: 'Queremos crear una industria de enzimas en Galicia
- Aterrizan en Santiago las fresas con chocolate 'más famosas y virales del mundo