‘De Rianxo a Castelao’: el viaje con videoclip de The Cuncas
La banda local lanza su primer tema de autoría propia, cuya letra recorre las parroquias y los lugares más emblemáticos de la villa
El grupo musical The Cuncas, de Rianxo, presentó en el auditorio municipal de la localidad la primera canción de autoría propia de la banda: De Rianxo a Castelao, un tema con el que rinde homenaje al escritor y artista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao coincidiendo con el 75 aniversario de su fallecimiento. La letra recorre las parroquias y espacios más emblemáticos de la villa, reforzando así el estrecho vínculo de la formación con su tierra.
La canción se presentó acompañada de un videoclip grabado por Pablo Chouza y patrocinado por el Concello de Rianxo. En la producción musical participaron Ramón Raindo y Manu Rey, responsables de dar forma al sonido final de esta primera composición.
Asimismo, el grupo presentó el tema Brass The Cuncas?, una versión ampliada de su espectáculo habitual que incorpora una sección de viento, añadiendo nuevos matices y una sonoridad más completa.
El trío invitado estuvo formado por Miro Lamas (trombón), Rafa Figueroa (trompeta) y Bernal Muíños (saxofón). La nueva propuesta se apoyó en la formación clásica de la banda, compuesta por Manuel Sobral (batería), Juan Ortega (bajo y teclados), Javier Baleirón (guitarra) y Elías Romero (voz principal).
Con este doble estreno, The Cuncas pone el broche final a un 2025 con más de medio centenar de conciertos y da comienzo a un 2026 que se presenta cargado de nuevos retos y proyectos para la formación, que celebrará su quinto aniversario.
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- La profesora Marina Paredes se despide entre vítores tras 42 años de docencia en el Colexio Compañía de María
- «Visitar esta zona de la Catedral de Santiago es algo increíble»
- La carrera por el Rectorado de la Universidade de Santiago tendrá cuatro candidatas: Mar Lorenzo no se presenta
- Biotecnología rural a base de castañas: 'Queremos crear una industria de enzimas en Galicia
- Pesar por la muerte de Ramón Martínez-Rumbo, exdirector de Neurocirugía del CHUS y pionero en cirugía del Párkinson