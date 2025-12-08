‘De Rianxo a Castelao’: el viaje con videoclip de The Cuncas

El grupo musical The Cuncas, de Rianxo, presentó en el auditorio municipal de la localidad la primera canción de autoría propia de la banda: De Rianxo a Castelao, un tema con el que rinde homenaje al escritor y artista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao coincidiendo con el 75 aniversario de su fallecimiento. La letra recorre las parroquias y espacios más emblemáticos de la villa, reforzando así el estrecho vínculo de la formación con su tierra.

La canción se presentó acompañada de un videoclip grabado por Pablo Chouza y patrocinado por el Concello de Rianxo. En la producción musical participaron Ramón Raindo y Manu Rey, responsables de dar forma al sonido final de esta primera composición.

Asimismo, el grupo presentó el tema Brass The Cuncas?, una versión ampliada de su espectáculo habitual que incorpora una sección de viento, añadiendo nuevos matices y una sonoridad más completa.

El trío invitado estuvo formado por Miro Lamas (trombón), Rafa Figueroa (trompeta) y Bernal Muíños (saxofón). La nueva propuesta se apoyó en la formación clásica de la banda, compuesta por Manuel Sobral (batería), Juan Ortega (bajo y teclados), Javier Baleirón (guitarra) y Elías Romero (voz principal).

Con este doble estreno, The Cuncas pone el broche final a un 2025 con más de medio centenar de conciertos y da comienzo a un 2026 que se presenta cargado de nuevos retos y proyectos para la formación, que celebrará su quinto aniversario.