Ribeira renuncia al uso del inmueble de la Unidad de Conductas Adictivas de Coroso

En 1993, el Concello de Ribeira ponía en marcha la entonces denominada Unidad de Asistencia a Drogodependencias (actualmente Unidad de Conductas Adictivas), en un edificio de cuatro plantas propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social ubicado en Coroso.

En el año 2021 la administración local destinó 361.420 euros a las obras de acondicionamiento y mejora del envolvente exterior del edificio, que incluyeron también la instalación de un ascensor panorámico y la reforma y ampliación del hall del inmueble.

El Concello había previsto destinar la última planta del edificio (que siempre estuvo vacía y abandonada) a albergar locales para colectivos sociales y culturales. Y, con vistas a ese y otros posibles usos, solicitó hace unos años la cesión temporal del edificio durante tres décadas.

Sin embargo, dado que a partir del uno de enero será el Sergas el que asuma la gestión de la Unidad de Conductas Adictivas, el Concello ha renunciado a esa solicitud, al menos hasta que la citada unidad se traslade al futuro centro médico de Ribeira, para el que, de momento, no hay ni ubicación.

Será a partir de ese momento cuando el Concello valore solicitar o no la cesión de uso o el traspaso de la propiedad del edificio.