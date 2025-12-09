Ribeira renuncia al uso del inmueble de la Unidad de Conductas Adictivas de Coroso
El Concello esperará a que el servicio, que en enero asumirá el Sergas, se traslade al futuro centro de salud
En 1993, el Concello de Ribeira ponía en marcha la entonces denominada Unidad de Asistencia a Drogodependencias (actualmente Unidad de Conductas Adictivas), en un edificio de cuatro plantas propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social ubicado en Coroso.
En el año 2021 la administración local destinó 361.420 euros a las obras de acondicionamiento y mejora del envolvente exterior del edificio, que incluyeron también la instalación de un ascensor panorámico y la reforma y ampliación del hall del inmueble.
El Concello había previsto destinar la última planta del edificio (que siempre estuvo vacía y abandonada) a albergar locales para colectivos sociales y culturales. Y, con vistas a ese y otros posibles usos, solicitó hace unos años la cesión temporal del edificio durante tres décadas.
Sin embargo, dado que a partir del uno de enero será el Sergas el que asuma la gestión de la Unidad de Conductas Adictivas, el Concello ha renunciado a esa solicitud, al menos hasta que la citada unidad se traslade al futuro centro médico de Ribeira, para el que, de momento, no hay ni ubicación.
Será a partir de ese momento cuando el Concello valore solicitar o no la cesión de uso o el traspaso de la propiedad del edificio.
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- Pesar por la muerte de Ramón Martínez-Rumbo, exdirector de Neurocirugía del CHUS y pionero en cirugía del Párkinson
- Crónica Social Compostelana | Concierto solidario para restaurar la Igrexa da Nosa Señora da Mercé de Conxo
- Investigan ayudas a clubes de Noia en el mandato de Santiago Freire
- La fábrica de IA de Santiago es la tercera mejor valorada de las 19 concedidas en Europa
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- Tres alcaldes del área de Santiago, entre los diez mejor pagados de Galicia
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia