Una sentencia sobre la moción de censura de Sada abre un nuevo panorama en Outes

La política municipal en Outes acaba de pasar a una nueva pantalla, y la situación del concejal no adscrito José Antonio Caamaño (a quien el partido por el que se presentó a los comicios, el PSOE, califica de tránsfuga y no ve legitimado para estar en el nuevo Gobierno tras apoyar la moción de censura con el PP) podría estabilizarse en base a una sentencia sobre la moción de censura presentada en Sada en 2022.

Y es que la situación de Caamaño es similar. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña, dictada en septiembre, estimó parcialmente el recurso interpuesto por Sadamaioría contra los acuerdos adoptados en 2022 en materia de organización y retribuciones por el Gobierno salido de la moción de censura presentada por los ya exediles de Alternativa dos Veciños, PSOE y PP.

El tribunal señala que estos ediles no vulneraron lo establecido en el Pacto Antitransfuguismo y en la Ley de Bases de Régimen Local porque no tenían la condición de ediles no adscritos cuando apoyaron la moción de censura.

Es decir: en ese momento no se habían completado los expedientes de expulsión definitiva de sus respectivos partidos.

En el caso de Outes, José Antonio Caamaño abandonó el pasado mes de febrero el tripartito (Compromiso Outes-BNG-PSOE), dejando al Gobierno en minoría frente al PP, y una semana después presentó la moción de censura, que se aprobó el 25 de febrero, cuando aún no había sido expulsado definitivamente de su partido (no lo fue hasta marzo).

El PSOE exige la expulsión

El pasado 8 de noviembre, el PSOE amenazó con recurrir a la Justicia si Francisco Calo no expulsa a Caamaño del Gobierno, pero la sentencia de Sada podría desactivar esa amenaza.

En esta nueva pantalla pierde peso también el informe elaborado por la Secretaría del Concello de Outes días antes de la moción de censura y en el que se señalaba que, en caso de ser expulsado del PSOE, el edil José Antonio Caamaño no podría formar parte del nuevo Gobierno ni percibir salario del Concello, por considerarse un tránsfuga. Una circunstancia que en aquel momento aún no se había producido porque la expulsión de Caamaño aún no era definitiva.

Nuevo informe de Secretaría

Así las cosas, y según pudo saber este diario, el alcalde, Francisco Calo, tiene previsto mover ficha en los próximos días y todo apunta a que solicitará un nuevo informe a Secretaría sobre la situación actual de Caamaño para saber si debe expulsarle o no del Ejecutivo, como le exige el PSOE.