A Xunta amplía a concesión a Jealsa Foods no Bodión ata 2067
A conserveira realizará investimentos nas súas instalacións por oito millóns de euros
A Consellería do Mar autorizou unha prórroga excepcional da concesión que ten en vigor a conserveira Jealsa Foods no porto de Bodión (Boiro) en base ao seu interese estratéxico para a actividade portuaria e a economía da comarca. A modificación da concesión autorizada amplía o seu prazo de vixencia ata os 75 anos, o máximo legal permitido, e fará que a industria se manteña no lugar ata 2067.
É a primeira ampliación que se concede nestes termos.
Jealsa Foods xera na súa sede e centros de traballo no Barbanza 3.000 empregos directos, cun incremento interanual do 11%, e preto de 12.000 indirectos. Ademais, ten unha porcentaxe de emprego feminino do 72% e xustifica un enfoque inclusivo cara as persoas con discapacidade integrando a 34 na súa plantilla.
Polo que respecta ao investimento previsto, renovará a cuberta da nave principal para eficiencia enerxética e construirá unha nova nave, o que suporá unha achega total de 3,2 millóns. Así mesmo, reconstruirá unha nave incendiada anos atrás cun investimento de 4,8 millóns, polo que propón un investimento total na comarca para os vindeiros anos de 8 millóns de euros.
- La Navidad en Galicia más allá de las luces de Vigo: del belén artesanal más grande al pueblo gallego más navideño
- Tres alcaldes del área de Santiago, entre los diez mejor pagados de Galicia
- El presidente del Ateneo de Santiago: «La sala Yago puede ser ese recinto de actos con más aforo que necesitamos»
- La comisión de fiestas de Conxo denuncia la venta ilegal de rifas por falsos miembros en la zona de Volta do Castro
- Rosalía cuenta en la televisión brasileña cómo se cortó el pelo en A Coruña: 'Cometí un error
- El Ejército del Aire planea dotar de almacén de munición a la base militar de Lavacolla
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- La fábrica de IA de Santiago es la tercera mejor valorada de las 19 concedidas en Europa