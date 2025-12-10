Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amicos amplía o seu Servizo de Orientación Laboral para persoas con discapacidade ao Salnés e á cidade da Coruña

O colectivo completa así o seu ámbito de cobertura nas provincias da Coruña e Pontevedra, nas que este ano atendeu 500 persoas

Unha traballadora do Servizo de Orientación Laboral de Amicos atendendo unha usuaria.

Unha traballadora do Servizo de Orientación Laboral de Amicos atendendo unha usuaria. / Cedida

Suso Souto

Boiro

A área de Emprego e Formación da asociación Amicos, do Barbanza, continúa a medrar de maneira sostida no seu labor de apoio e acompañamento a persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social e laboral.

Ao longo de 2025, o Servizo de Orientación Laboral que a entidade desenvolve en colaboración coa Xunta de Galicia prestou atención a máis de 500 persoas con discapacidade, realizando unha media de 1.977 intervencións nas provincias da Coruña e Pontevedra.

Estes datos manteñen a traxectoria ascendente dos últimos exercicios e tradúcense en máis de 110 insercións laborais conseguidas nos últimos meses. O obxectivo principal do servizo é mellorar a ocupabilidade das persoas en situación de desemprego, combinando accións formativas e itinerarios personalizados de orientación e un intenso traballo de prospección e mediación co tecido empresarial.

En base a estes resultados, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, renovou o Servizo de Orientación Laboral de Amicos para o período 2025/2026, o que permitie extender o seu alcance e reforzar a atención sociolaboral tanto na cidade da Coruña como na comarca do Salnés, ampliando así a cobertura da entidade na totalidade de ambas as provincias.

A colaboración coas empresas segue a ser unha peza clave do servizo. Luisa Vidal, delegada da ETT Nexo en Ribeira, subliñou que “a colaboración con Amicos sempre é un acerto. Os seus profesionais teñen unha visión moi afinada das demandas actuais das empresas e iso reflíctese na calidade do seu labor”.

Pola súa banda, Keltoi Cameán, coordinador da área de Alianzas con Persoas e Empresas de Amicos, destacou que “esta última convocatoria supuxo a consolidación do servizo de orientación de Amicos. Agora comezamos unha nova etapa de crecemento dando soporte aos usuarios de Arousa e da Coruña para cubrir a totalidade das dúas provincias”.

Con esta ampliación territorial, o reforzo dos servizos e o incremento do número de insercións, Amicos continúa avanzando no seu compromiso de crear oportunidades reais de participación laboral para as persoas con discapacidade.

