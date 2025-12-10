"Grave falta de depuración" de las aguas residuales de Noia: el BNG alerta de los daños al marisqueo
La formación recuerda que el Plan Director de Saneamento de 2021 ya había alertado de gravísimas deficiencias de la depuradora y de los bombeos
El BNG volverá a poner el foco en el Parlamento gallego en la crítica situación del saneamiento en Noia. La diputada nacionalista Rosana Pérez formulará este jueves una pregunta en la última sesión de la Comisión Segunda de 2025, en la que instará al Partido Popular a dar explicaciones claras y asumir responsabilidades ante la "inacción continuada" de la Xunta.
Pérez abordará una problemática que afecta directamente a las trabajadoras y trabajadores del mar de Noia, donde la calidad de las aguas tiene "consecuencias nefastas" en la producción.
La diputada denuncia que la Administración autonómica parece “no tomarse en serio” un problema que se arrastra desde hace años, "evidenciando la falta de planificación y de inversiones suficientes".
Según Rosana Pérez, "en la actualidad persiste una red de saneamiento incompleta y con vertidos directos en la ría, un escenario que se repite año tras año sin que la Xunta impulse una respuesta integral, operativa y de largo plazo".
"El Plan Director de Saneamento de 2021 ya había alertado de gravísimas deficiencias de la depuradora, de las estaciones de bombeo y de las infraestructuras casi inexistentes. A pesar de la contundencia de este informe y de la urgencia que apuntaba, la Xunta no comenzó a ejecutar ninguna actuación de mejora hasta finales de 2024, unas intervenciones imprescindibles pero insuficientes", señala.
El BNG advierte que, aunque el sector del mar es el principal damnificado, todo el vecindario de Noia se ve afectado, "tanto por la degradación ambiental como por las repercusiones económicas".
"A esta situación se añade la posibilidad de que recaigan sanciones sobre el Ayuntamiento de Noia, lo que agrava un escenario ya de por sí crítico", añade.
La formación nacionalista exige emprender acciones inmediatas para frenar los vertidos actuales y una planificación estructural a largo plazo "que permita revertir el deterioro ambiental y económico derivado de la falta de acción".
