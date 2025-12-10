Boiro recibe un premio pola prevención do absentismo e a mellora da convivencia escolar a través do proxecto EnClave
Foi o único concello galego galardoado no IX Concurso de Boas Prácticas Municipais
O Concello de Boiro vén de recibir un premio no IX Concurso de Boas Prácticas Municipais na prevención e intervención fronte ao absentismo e na mellora da convivencia escolar polo proxecto EnClave. A concelleira de Cultura, María Outeiral, recolleu este mércores o premio en Madrid, na sede da Federación Española de Municipios y Provincias.
Este concurso está convocado pola Femp e o Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes e, en particular, o proxecto foi presentado na categoría de Mellora da Convivencia Escolar en Municipios de ata 20.000 habitantes.
“Somos o único concello galego que recibe un premio neste concurso e facémolo polo proxecto EnClave, que trata a saúde mental, o benestar emocional e a resolución de conflictos nos centros educativos”, destacou María Outeiral.
O proxecto EnClave do Concello de Boiro é un programa pioneiro e innovador que naceu no curso 2021/2022 para educar, previr o acoso escolar e promover o benestar emocional e a saúde mental do estudantado da localidade.
Trátase dun programa vivo que se vai adaptando cada curso escolar en función das necesidades detectadas polo persoal docente e a comunidade educativa. “Este premio é un recoñecemento a un proxecto que engloba toda a comunidade educativa e que foi creado a consecuencia das necesidades detectadas despois da pandemia”, afirmou a concelleira.
O obxectivo xeral que persegue este programa é promover unha cultura de convivencia positiva, inclusiva e corresponsable na contorna escolar mediante unha estratexia transversal e innovadora que integra os ámbitos educativo, social e da igualdade co fin de previr a violencia, fomentar a equidade e fortalecer os vínculos comunitarios.
O proxecto, integral e preventivo, combina atención psicolóxica, promoción da saúde, detección temperá de dificultades da aprendizaxe e mellora da convivencia. A atención psicolóxica atallase a través de programas estruturados de atención psicolóxica individualizada e acompañamento emocional no contexto escolar; a promoción da saúde reforzando a prevención de hábitos saudables e autocoidados como a hixiene bucodental, a saúde visual e a educación afectivo-sexual; e detección temperá de dificultades de aprendizaxe como a dislexia e TDAH.
O proxecto desenvólvese durante todo o curso escolar, coordinado polas áreas de Educación e Igualdade do Concello de Boiro, e está financiado integramente polo Concello.
- La Navidad en Galicia más allá de las luces de Vigo: del belén artesanal más grande al pueblo gallego más navideño
- Un testigo asegura que la menor atropellada frente a la Intermodal cruzó en rojo
- ¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco
- La Xunta acuerda la construcción de 218 viviendas de promoción en Ames
- El Ejército del Aire planea dotar de almacén de munición a la base militar de Lavacolla
- La comisión de fiestas de Conxo denuncia la venta ilegal de rifas por falsos miembros en la zona de Volta do Castro
- Vientos huracanados de más de 150 km/h azotan Galicia durante la madrugada: Santiago reabre sus parques
- Un despiste en un horno de una vivienda del Ensanche obliga a intervenir a los Bomberos de Santiago