Caamaño: "Cobraba más en el anterior Gobierno de Outes; no soy un tránsfuga"

Cuando abandonó el PSOE y el anterior Gobierno local de Outes, al ahora edil no adscrito José Antonio Caamaño le colgaron una etiqueta con la que nunca se identificó y con la que sus anteriores socios en el tripartito (Compromiso Outes y BNG) y su antigua formación intentaron frenar la moción de censura que apoyó junto al PP: la etiqueta de tránsfuga.

Ahora, tras conocerse la sentencia sobre la moción de censura aprobada en Sada en 2022, en la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de A Coruña ampara a los ediles de tres partidos que la apoyaron, señalando que en ese momento no habían sido expulsados de ellos definitivamente y que, por tanto, no violaron el Pacto Antitransfuguismo, Caamaño reivindica la legalidad del paso que dio para entrar en un nuevo Gobierno presidido por el popular Francisco Calo.

"Esa sentencia refleja una situación similar a la mía y pone en entredicho el informe que elaboró la Secretaría del Concello de Outes una semana antes de la moción de censura, en el que se decía que, en caso de ser expulsado del PSOE, no podría formar parte del nuevo Gobierno ni percibir salario del Concello, por considerárseme un tránsfuga. Una circunstancia que en aquel momento aún no se había producido, porque mi expulsión aún no era definitiva", explica.

En este sentido, Caamaño señala que "el departamento de Secretaría del Concello metió la pata; se excedió en su informe, subjetivo y basado en futuribles, en vez de en la situación de aquel momento".

En cuanto a los acuerdos adoptados en materia de organización y retribuciones, Caamaño recuerda que al entrar en el Ejecutivo con el PP no solo no se incrementó su retribución respecto a sus funciones en el tripartito (el Pacto Antitransfuguismo prohíbe aumentar cargos y salarios), "sino que antes cobraba más (35.000 euros, frente a los 34.500 de ahora) y gestionaba cinco áreas, frente a la única de la que me ocupo ahora (Deportes)". "No dejé el PSOE y el tripartito para cobrar más; no soy un tránsfuga", añade.

"Mi salida del tripartito, consensuada con el PSOE, se debió a la deriva de un Gobierno que no funcionaba. La disyuntiva era seguir como si no pasara nada hasta las siguientes elecciones, o plantarme y hacer algo para cambiar la situación. Elegí lo segundo, aunque tuve que hacerlo sin el apoyo del PSOE", dice.

"Si se tratase de apoyar a un independiente, el PSOE habría apoyado la moción de censura. Pero el PSOE no acepta pactos con el PP. Le da igual en qué situación queden los vecinos. Y yo no estaba dispuesto a ver cómo el barco se iba a pique", indica Caamaño.

Nueve meses después de su entrada en el Gobierno que preside el PP, Caamaño dice que "valió la pena" y que "se ve el cambio".