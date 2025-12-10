PSOE y Compromiso Outes preparan sendas demandas judiciales contra el alcalde por no expulsar a Caamaño

La reciente sentencia sobre la moción de censura de Sada (que descarta que los ediles que la apoyaron violaran el Pacto Antitransfuguismo, al no estar en ese momento expulsados definitivamente de sus respectivos partidos) fue recibida con alivio por el edil exsocialista de Outes José Antonio Caamaño. Alivio por cuanto se siente ahora despojado de la etiqueta de tránsfuga con la que PSOE, BNG y Compromiso Outes (CO) intentaron parar la moción de censura que presentó junto al PP, pero alivio también por cuanto considera que, en base a ese fallo, ya no existen motivos para ser expulsado del Gobierno del que ahora forma parte con los populares.

Sin embargo, ni el PSOE ni CO comparten la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de A Coruña y ya están preparando sus respectivas demandas contra el alcalde, Francisco Calo (PP) por no haber expulsado a Caamaño del Gobierno local, en el que entró tras apoyar la moción de censura del 25 de febrero. Y ello a pesar de que Caamaño tiene menos competencias y menor salario que en el anterior Ejecutivo del que formó parte, como edil del PSOE, junto a CO y BNG.

El exalcalde Manuel González (Compromiso Outes) asegura que su formación recurrirá a la Justicia "sí o sí" si Calo no expulsa a Caamaño del Gobierno, diga lo que diga la sentencia del caso de Sada, "para depurar responsabilidades administrativas y penales si las hubiera".

González dice que "la sentencia de Sada está recurrida ante en TSXG. No es de recibo el argumento de que los ediles que apoyaron la moción de censura aún no eran no adscritos cuando se les delegaron las competencias, pues al menos en el caso de Outes la voluntad de expulsión del PSOE fue clara, ya antes de ese pleno".

Al respecto, añade que "la expulsión firme de un militante es un proceso garantista que evidentemente no se puede resolver en unos días, pues hay plazos legales para que resuelva la comisión de garantías del partido".

González apunta que la sentencia sobre la moción de censura de Sada "la dictó un tribunal ordinario y, por tanto, no crea doctrina".

Por su parte, el secretario xeral provincial del PSdeG, Bernardo Fernández Piñeiro, señala que "el Concello de Outes conoce perfectamente la firmeza de la expulsión y los límites legales que implica. No vamos a permitir que se consolide una situación ilegal ni que se premie el transfuguismo con cargos y retribuciones". "Si no se corrige de inmediato, acudiremos a la Justicia y exigiremos todas las responsabilidades que procedan", añade.

En este sentido, el PSdeG presentó en el Ayuntamiento un completo escrito de alegatos en el marco del expediente en el que se solicita "la aplicación inmediata de las consecuencias legales derivadas de la firme expulsión del concejal José Antonio Caamaño Lestón del Partido Socialista Obrero Español".

Una expulsión que, tras ser confirmada definitivamente por la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido el pasado 16 de octubre, "implica, en virtud del artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local, el pase automático del concejal a la condición de no adscrito, con las limitaciones políticas y económicas que establecen la normativa, la doctrina jurisprudencial y el Pacto Antitransfuguismo".

Según los socialistas, la actual situación de Caamaño "vulnera de manera manifiesta el artículo 73.3.3º de la LRBRL, la doctrina del Tribunal Supremo (STS 1401/2020), las sentencias del Tribunal Constitucional 9/2012 y 246/2012, el Pacto Antitransfuguismo y su Adenda II".

El PSdeG solicitó a la Secretaría del Concello de Outes una certificación sobre las reuniones de órganos colegiados a las que asistió Caamaño desde la moción de censura y, especialmente, desde la firmeza de su expulsión; las cantidades económicas percibidas en concepto de retribuciones, dietas o indemnizaciones; y el régimen de dedicación que pudiera tener asignado, con indicación de las resoluciones que lo amparan".

"Esta documentación será incorporada al expediente y, de ser el caso, se remitirá a la Fiscalía para la valoración de posibles ilícitos de prevaricación y malversación de fondos públicos", informa la formación.