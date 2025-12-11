Ana Peleteiro anuncia un importante cambio en su vida: "Os espero en esta nueva etapa"
El estreno de su nueva iniciativa está prevista para este domingo a las 20:00 en YouTube y Spotify
"Dejo de ser atleta". Con esta frase contundente, la deportista Ana Peleteiro ha anunciado una nueva etapa en su vida a través de redes sociales. Luego de inaugurar Área Café en Ribeira en junio de este año, desde hace unos días, Peleteiro dejaba pequeñas pistas a sus seguidores sobre un nuevo proyecto que vería la luz muy pronto.
Y ese día ha llegado por fin. Ana Peleteiro acaba de anunciar que dejará de ser atleta, pero solo durante cada domingo -tranquilos-, en los que presentará su propio Late Show: Pele Late.
Así será Pele Late
Según ha explicado la medallista olímpica a través de sus redes sociales, su propio Late Show será un espacio "para sentarme a hablar de tú a tú, reírme, conocer a personas increíbles y tocar temas que de verdad importan". Entre ellos, cita temáticas como el racismo, la salud mental, la situación de los jóvenes en España o el cambio climático.
En el vídeo compartido a través de redes sociales aparece un pequeño avance en el que pueden verse algunos de los invitados del Late Show, como Samantha Hudson, Jesús Calleja, Sindy Takanashi o Antonio Resines. "Va a haber entrevistas, salseos, actualidad, humor...", confiesa la deportista.
El estreno está previsto para este domingo, 14 de diciembre, a las 20:00 en YouTube y Spotify. "Os espero en esta nueva etapa", ha finalizado Peleteiro.
- El regreso navideño más esperado en Santiago: un festival urbano con feria, foodtrucks, conciertos y más sorpresas
- ¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco
- La Xunta acuerda la construcción de 218 viviendas de promoción en Ames
- Prisión para el acusado de huir tras provocar un accidente mortal por un pique en Santiago
- Venden en cuatro horas 320 entradas para recibir el año en el pabellón de Bertamiráns
- Un testigo asegura que la menor atropellada frente a la Intermodal cruzó en rojo
- La Navidad en Galicia más allá de las luces de Vigo: del belén artesanal más grande al pueblo gallego más navideño
- De construcción más alta de Europa a reclamo turístico: avanza la protección de la chimenea de As Pontes