Ana Peleteiro anuncia un importante cambio en su vida: "Os espero en esta nueva etapa"

"Dejo de ser atleta". Con esta frase contundente, la deportista Ana Peleteiro ha anunciado una nueva etapa en su vida a través de redes sociales. Luego de inaugurar Área Café en Ribeira en junio de este año, desde hace unos días, Peleteiro dejaba pequeñas pistas a sus seguidores sobre un nuevo proyecto que vería la luz muy pronto.

Y ese día ha llegado por fin. Ana Peleteiro acaba de anunciar que dejará de ser atleta, pero solo durante cada domingo -tranquilos-, en los que presentará su propio Late Show: Pele Late.

Así será Pele Late

Según ha explicado la medallista olímpica a través de sus redes sociales, su propio Late Show será un espacio "para sentarme a hablar de tú a tú, reírme, conocer a personas increíbles y tocar temas que de verdad importan". Entre ellos, cita temáticas como el racismo, la salud mental, la situación de los jóvenes en España o el cambio climático.

En el vídeo compartido a través de redes sociales aparece un pequeño avance en el que pueden verse algunos de los invitados del Late Show, como Samantha Hudson, Jesús Calleja, Sindy Takanashi o Antonio Resines. "Va a haber entrevistas, salseos, actualidad, humor...", confiesa la deportista.

El estreno está previsto para este domingo, 14 de diciembre, a las 20:00 en YouTube y Spotify. "Os espero en esta nueva etapa", ha finalizado Peleteiro.