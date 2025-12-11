Del establo a la cocina: los comuneros de Baroña aprenden a elaborar productos con carne de ternera y de potro

La comunidad de montes de Baroña (Porto do Son) no solo es referente en el cuidado y la explotación sostenible de sus bosques; también lo es en la diversificación de sus actividades y en la comercialización de los productos derivados de las mismas.

En sus montes pastan mimados rebaños. Hace unos meses, la entidad delimitaba la zona de pasto para su ganado con un vallado virtual. Sus 24 vacas cachenas y vienesas portan collares para su localización y seguimiento por GPS y, a través de una aplicación, los comuneros establecen desde sus teléfonos móviles el perímetro del cierre.

Recientemente dio un paso más y volvió a echar mano de las nuevas tecnologías para proteger su ganado. En esta ocasión, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el marco de un proyecto por el cual se colocaron a un grupo de ocho potros unos collares que emiten luces y ultrasonidos cuando los animales que los portan se mueven con intensidad debido al posible ataque de un depredador.

Los comuneros tienen actualmente, entre otros animales, 140 yeguas, 10 caballos, 24 vacas y 30 potros. Y, mientras pastan en libertad en los cuidados montes de Baroña, las vacas y los potros miran de reojo el moderno Centro de Transformación en el que, seguro, temen entrar algún día.

Y es que el cocinero José Manuel Mallón impartió esta semana en dicho centro el primero de los cursos organizado por la entidad sobre elaboración y transformación artesanal de productos cárnicos.

Los participantes pudieron elaborar diferentes productos con carne de ternera y de potro: tartaletas, empanadillas, pastel de carne e incluso un roscón.

Esta actividad está financiada por la Diputación Provincial de A Coruña para promocionar el consumo responsable de los productos locales.

Los siguientes cursos se impartirán los días 13, 15, 18 y 20 de diciembre entre las cuatro y las ocho de la tarde. Las inscripciones deben realizarse llamando al número 679 156 855.