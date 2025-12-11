Inaugurada en Rianxo a Mostra de Cinema Documental, que inclúe 35 proxeccións
O programa contempla tamén actividades paralelas, como un roteiro divulgativo do marisqueo e unha performance poética e audiovisual
O auditorio de Rianxo acolleu este mércores a inauguración da VIII Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo, que se celebrará na localidade ata o domingo.
A deputada provincial de Lingua, Sol Agra, destacou que o festival continúa a consolidarse como unha «cita de referencia» para o documental contemporáneo e para a difusión da cultura vinculada ao mar.
Agra referiuse á traxectoria da mostra como unha travesía que foi afrontando etapas diversas ata chegar a Rianxo, e evocou as dificultades superadas ao sinalar que a organización «sempre lle puxo a proa e seguiu navegando».
Destacou que o certame reúne obras ao redor das persoas «que viven do e para o mar», xunto con actividades paralelas que achegan coñecemento especializado e participación da mocidade.
Na inauguración participaron tamén Marcos Gallego (director da Mostra), Purificación Galán Boutureira (coordinadora provincial de equipos de dinamización lingüística) e Olalla Figueira Castaño (concelleira do Mar de Rianxo).
Tras a inauguración proxectouse As the Tide Comes In, de Juan Palacios e Sofie Husum Johannesen (Dinamarca, 2023), no marco da primeira sesión da sección Proa, na que se programan filmes e cineastas que traballan na vangarda do cinema da realidade.
Este filme achega o público á realidade da illa danesa de Mando, no mar de Wadden. Os seus 27 habitantes atópanse nunha situación delicada ante os efectos que o cambio climático ten no seu territorio e no seu estilo de vida. Os cada vez máis frecuentes fenómenos meteorolóxicos extremos e o incremento do risco de inundacións poñen en perigo a súa identidade, á que se aferran
teimosamente ao igual que fixeron as xeracións anteriores.
Nos vindeiros días proxectaranse un total de trinta e cinco obras que representan dezaseis nacionalidades e múltiples inguas (con subtítulos en galego), permitindo achegar os espectadores á realidade de diversas zonas costeiras da xeografía mundial.
Ademais do cinema, as persoas interesadas poderán asistir a diversas actividades paralelas, como o roteiro divulgativo Achegamento ao marisqueo a pé, da man da Agrupación de Mariscadoras a pé da confraría de Rianxo, que se celebrará este venres pola mañá.
O sábado pola tarde, o Pazo do Martelo acollerá o espazo de debate Mares de madeira, no que se celebrarán dúas mesas redondas que abordarán temáticas vinculadas á nosa tradición mariñeira.
A mañá do domingo comezará coa tradicional Mesa da Pesca Sostible, que baixo o título100 anos xuntos polo mar porá o foco no traballo das confrarías de pescadores coincidindo co século de vida destas agrupacións. A continuación, será quenda da performance poética e audiovisual Nao Cetácea, a resistencia mariñeira, de Xosé Iglesias, unha poesía visual en directo que porá en valor o mundo mariñeiro.
Pechará a mañá a última das actividades paralelas desta edición: a presentación de O cineísta andariego: a propósito de Bernardino de Lamas, de Manolo González.
A Mostra rematará o domingo coa entrega dos trofeos: os Faros, deseñados e elaborados pola Asociación Pro Saúde Mental A Creba, que representan o proxector cinematográfico, que co seu feixe de luz amosa novos mundos a través das imaxes.
O xurado, composto por Manolo González, Laura Doval e Adrián Canoura, será o encargado de outorgar o Premio á Mellor Película. Pola súa banda, o público será o encargado de decidir o Premio do
Público e o Premio do Público á Mellor Película Galega mediante votación.
