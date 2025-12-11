Un incendio obliga a desalojar un edificio de A Pobra

La conexión eléctrica de un deshumidificador pudo ser la causa de un incendio que obligó a desalojar este jueves un edificio del centro urbano de A Pobra.

Una intensa humareda sorprendió, pasadas las cinco de la tarde, a la propietaria de un piso ubicado en la tercera planta de un inmueble de la calle Ulla. El humo procedía de una habitación, en la que estaba conectado un deshumidificador.

Cuando llegaron los bomberos de Ribeira y Boiro, las llamas ya se habían consumido, pero el humo afectó a la vivienda y a las zonas comunes. Los bomberos airearon las estancias afectadas. Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas.