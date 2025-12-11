Luz verde á reconversión dunha nave de procesado de peixe en Ribeira, que elaborará produtos cárnicos
Ubícase no polígono e adaptarase para producir hamburguesas, aliñas de polo e espetadas
A Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental á adecuación dunha nave industrial no polígono de Xarás, en Ribeira, destinada á elaboración de produtos cárnicos, autorización supeditada, en todo caso, ao cumprimento das condicións incluídas nos distintos documentos emitidos no marco da tramitación ambiental.
Segundo conclúe o Informe de Impacto Ambiental (IIA) emitido pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, non son previsibles efectos adversos significativos derivados do proxecto sempre que se respecte tanto o recollido no documento ambiental e na restante documentación analizada como o condicionado que figura na propia resolución autonómica.
Neste sentido, o informe foi elaborado no marco do procedemento de avaliación de impacto ambiental simplificada desta iniciativa empresarial, un trámite no que a documentación presentada polo promotor foi sometida a participación pública, sen que se recibise ningún escrito ou alegación ao respecto, ao tempo que foron consultados un total de 10 organismos e entidades interesados.
Froito desas consultas, realizaron as valoracións correspondentes e estableceron condicionantes que se engaden aos incluídos no propio programa de vixilancia ambiental que recolle a resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.
Neste sentido, consideran que o proxecto non vai ter impactos significativos nos distintos eidos analizados e que sería viable a súa posta en marcha sempre que se cumpran os condicionantes establecidos nos seus respectivos informes con relación a aspectos como a protección da atmosfera, poboación e saúde; augas dos leitos fluviais; xestión de residuos; patrimonio natural e medidas de eficiencia enerxética.
Unha vez emitido o IIA, que non exime o promotor da obriga de obter todas as autorizacións, licenzas, permisos ou informes que resulten legalmente exixibles para poder desenvolver a ampliación, esta resolución remitiuse ao órgano substantivo (Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias) e dáselle publicidade mediante o anuncio publicado este xoves no Diario Oficial de Galicia e a través da páxina web da Consellería.
O obxecto do proxecto avaliado é a modificación dunha nave xa existente no polígono industrial ribeirense de Xarás (anteriormente dedicada á industria do peixe) co fin de conseguir unha planta totalmente innovadora de elaborados de produtos cárnicos (hamburguesas, aliñas de polo, adobados de zorza, espetadas e pinchos, empanados, rotti e outros similares), cunha capacidade de produción estimada de 2.750 toneladas por ano.
O edificio existente é unha nave industrial con estrutura de formigón armado prefabricado de 1.939 m2 e planta rectangular. As obras a executar por Elaborados Moibó S.L. pretenden organizar a edificación en tres alturas que acollerán 2.699,75 m2 construídos, distribuídos en soto, planta baixa e planta primeira.
Agora, será a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, como órgano substantivo encargado de tramitar o conxunto do proxecto e de autorizalo en última instancia, a que pase a asumir de novo o expediente unha vez completado o trámite ambiental.
- El regreso navideño más esperado en Santiago: un festival urbano con feria, foodtrucks, conciertos y más sorpresas
- ¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco
- La Xunta acuerda la construcción de 218 viviendas de promoción en Ames
- Prisión para el acusado de huir tras provocar un accidente mortal por un pique en Santiago
- Venden en cuatro horas 320 entradas para recibir el año en el pabellón de Bertamiráns
- Un testigo asegura que la menor atropellada frente a la Intermodal cruzó en rojo
- La Navidad en Galicia más allá de las luces de Vigo: del belén artesanal más grande al pueblo gallego más navideño
- De construcción más alta de Europa a reclamo turístico: avanza la protección de la chimenea de As Pontes