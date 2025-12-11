Setenta profesionales que trabajan en el ámbito de la infancia amplían su formación en Ribeira

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, inauguró este jueves las Xornadas interprofesionais para o bo trato á infancia e á adolescencia, que se celebran hasta este viernes en el auditorio y en las que unos 70 profesionales que trabajan día a día en esos ámbitos se forman para la creación de entornos educativos y sociales seguros, respetuosos y afectivos a través de simposios relevantes en el ámbito social.

Durante su intervención, la regidora trasladó el compromiso del Ayuntamiento «con la protección y promoción de los derechos de la infancia y de la adolescencia, siguiendo la cultura del buen trato, teniendo en cuenta siempre a esta parte de la población, no solo con estas jornadas, sino también con otro tipo de acciones municipales para dar cumplimiento a la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a violencia, pero, sobre todo, para crecer como sociedad».

En este sentido, avanzó la intención del Ayuntamiento de convertir Ribeira en municipio TEI (siglas de Tutoría entre Iguales), es decir, referente en el trato entre iguales.

Con relación al contenido de las jornadas, la mandataria local manifestó que «los simposios y talleres que amparan esta iniciativa son una valiosa herramienta para ayudar los profesionales en una tarea especialmente importante y trascendental, toda vez que, en las primeras etapas de la vida, es cuando se conforma la personalidad y cuando hay experiencias que pueden marcar para siempre». La coordinadora de Servicios Sociales, Francisca Vidal, dijo que «este espacio es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra práctica profesional y para compartir experiencias y buenas prácticas. La infancia y la adolescencia son temas que requieren nuestra atención y compromiso en el ámbito de la administración local y los Servicios Comunitarios. Es hora de unir fuerzas y trabajar conjuntamente para proteger a los menores en situación de riesgo».