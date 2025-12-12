Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José ToméOperación en AmesBomberosMallou
instagram

Emotivo concerto da Escola de Música de Muros no centro de día

Algúns usuarios e usuarias do servizo animáronse a botar uns bailes

Os músicos cos usuarios do centro de día de Muros.

Os músicos cos usuarios do centro de día de Muros. / Cedida

Suso Souto

Muros

Alumnos da Escola Municipal de Música de Muros visitaron o centro de día para ofrecer un concerto moi especial, dedicado ás persoas maiores usuarias deste servizo.

A concelleira de Ensino, Laura Rivadeneira, sinalou que “foi unha experiencia entrañable, na que a Escola de Música foi acollida con gran cariño e na que todos gozamos coa música; incluso algunhas persoas se animaron a botar uns bailes”.

A edil engadiu ademais que “é moi importante levar a música directamente ás persoas que teñen maior dificultade para gozar desta arte na programación convencional, asegurando que tamén poidan gozar destas propostas”.

Tamén quixo agradecer o compromiso do profesorado e do alumnado da escola: “Para o Concello é unha sorte contar coa ESMU, sempre dispoñible para colaborar neste tipo de actividades”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents