Emotivo concerto da Escola de Música de Muros no centro de día
Algúns usuarios e usuarias do servizo animáronse a botar uns bailes
Alumnos da Escola Municipal de Música de Muros visitaron o centro de día para ofrecer un concerto moi especial, dedicado ás persoas maiores usuarias deste servizo.
A concelleira de Ensino, Laura Rivadeneira, sinalou que “foi unha experiencia entrañable, na que a Escola de Música foi acollida con gran cariño e na que todos gozamos coa música; incluso algunhas persoas se animaron a botar uns bailes”.
A edil engadiu ademais que “é moi importante levar a música directamente ás persoas que teñen maior dificultade para gozar desta arte na programación convencional, asegurando que tamén poidan gozar destas propostas”.
Tamén quixo agradecer o compromiso do profesorado e do alumnado da escola: “Para o Concello é unha sorte contar coa ESMU, sempre dispoñible para colaborar neste tipo de actividades”.
