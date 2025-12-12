Rois abandonará Serra do Barbanza y ya busca nuevo socio
Solicitará una moratoria para poder licitar la recogida de basura por su cuenta o en alianza con Dodro, Padrón o Pontecesures
A poco más de dos semanas de que expire el ultimátum dado por la Mancomunidad Serra do Barbanza para que decida si se adhiere como socio de pleno derecho o deja de ser usuario de su servicio de recogida de basura, el Concello de Rois despeja la incógnita. El alcalde, Ramón Tojo, confirmó a este diario su decisión de abandonar la entidad.
Falta ahora por conocer la decisión del Concello de Pontecesures, que igual que Rois y Ames (que ya aprobó su entrada en Serra do Barbanza) es beneficiario del servicio de recogida de basura en calidad de cliente (figura alegal a la que se pondrá fin).
Pero Rois da portazo a Serra do Barbanza recurriendo (al igual que hizo Lousame, que sí es socio de pleno derecho) la cuota extraordinaria para el pago de la deuda contraída por la entidad con la empresa concesionaria del mencionado servicio (FCC).
«Entrar en la Mancomunidad implicaría asumir compromisos futuros y también pasados, y no tenemos datos fiables de lo que en ambos casos supondría», explican desde el Gobierno local de Rois, que cuestiona también la legalidad de asumir un porcentaje de la deuda con FCC «sin ser socios y, por tanto, sin ser responsables de la misma».
Rois solicitará una moratoria a Serra do Barbanza para licitar la recogida de basura por su cuenta o en alianza con otros concellos de su entorno, como Dodro, Padrón o Pontecesures.
Asimismo, el Concello recurrió la subida del recibo de la basura; un incremento que cifra en el 240 por ciento.
