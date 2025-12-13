Pablo Lago: «Rois y Pontecesures ya están fuera de Serra do Barbanza»
La Mancomunidad dejará de recogerles la basura
El 18 aprobará la entrada de Ames y el convenio para enviar los residuos a Sogama, y estudiará la auditoría del Consello de Contas
En el seno de la Mancomunidad Serra do Barbanza se trabaja contrarreloj con la sensación de estar haciendo lo que no se hizo durante años. La cuenta atrás para resetear el servicio de recogida de basura y el propio funcionamiento de la entidad está activada.
El 31 de diciembre, Serra do Barbanza dejará de enviar la basura al vertedero de Sobrado dos Monxes (que será sellado) y su flota de camiones pondrá rumbo a una o varias plantas de transferencia de Sogama (ubicadas en Santiago, Boiro, Cee y Cerceda).
El presidente de la Mancomunidad, Pablo Lago, señala que se sopesa la posibilidad de encargar un estudio de viabilidad y buscar financiación para reconvertir en planta de transferencia la instalación que tiene en Lousame.
Lago y el presidente de Sogama, Javier Domínguez, se reunieron con técnicos de ambas partes y de FCC (concesionaria del servicio de basura de Serra do Barbanza) para planificar la nueva etapa. Desde el diseño de nuevas rutas (derivado de la entrada de Ames y el anuncio de salida de Rois, a falta de saber la decisión de Pontecesures, que sigue sin responder al ultimátum para adherirse como socio si quiere seguir siendo usuario del servicio) hasta los horarios o la elección de la planta de transferencia.
El Concello de Rois (como también hizo el de Lousame) recurrió la cuota extra, relacionada con la deuda contraída con FCC y que es una de las cuestiones por las que decidió abandonar Serra do Barbanza (como informó ayer este diario) y que también Pontecesures pone en tela de juicio.
Pero, a falta de que expire el ultimátum (31 de diciembre), lo cierto es que la paciencia de Lago se ha agotado. Harto de esperar una respuesta, ya considera a Rois y Pontecesures «fuera de Serra do Barbanza». «Ya no hay margen para que puedan entrar como socios de pleno derecho», explicó.
El tema de las plantas de transferencia no es baladí, porque, si bien las instalaciones de Sogama están abiertas los 365 días del año, las 24 horas del día, las plantas de transferencia tienen horario de mañana, mientras que en algunos concellos de Serra do Barbanza se recoge la basura por las tardes.
Dispositivo de control
La reunión duró casi tres horas. En ella, los técnicos pusieron sobre la mesa los requisitos que implicará el envío de la basura a Sogama. Así, por ejemplo, los camiones deberán disponer de un dispositivo de control para el acceso.
La Xunta Xeral se reunirá el jueves 18 para, entre otros asuntos, oficializar la adhesión de Ames; aprobar el convenio con Sogama; aprobar el cese de la prestación del servicio de recogida de basura a Rois y Pontecesures; y analizar el informe sobre la auditoría del Consello de Contas, que, además de analizar los problemas sobre la gestión de Serra do Barbanza, sugiere medidas.
Rianxo, A Pobra y Boiro estudian una recogida conjunta
La Mancomunidad Barbanza-Arousa (en la que estan integrados los concellos de Ribeira, Boiro, A Pobra do Caramiñal y Rianxo), funciona desde su constitución centrada en el ámbito de la dinamización turística de la comarca. Y, más allá de tímidos intentos por mancomunar algunos servicios, lo cierto es que nunca se dieron pasos firmes en ese sentido.
Al margen de la Mancomunidad, los concellos de Boiro y Rianxo sí ampliaron su colaboración más allá del turismo. En noviembre de 2023 firmaron un acuerdo de colaboración en materia de servicios sociales, igualdad y bienestar. Y el pasado mes de abril pusieron a disposición de la Xunta sendos terrenos para la construcción de una residencia de la tercera edad en modalidad compartida.
Hace unas semanas, Boiro, Rianxo y A Pobra do Caramiñal encargaron a una empresa un estudio de viabilidad sobre la licitación conjunta de un servicio de recogida de basura.
Actualmente, los tres concellos tienen externalizado ese servicio. El estudio determinará si prestarlo de modo conjunto supone un ahorro para las arcas municipales, al establecer rutas más funcionales.
El otro municipio de la Mancomunidad, Ribeira, queda de momento al margen de este proyecto, por cuanto aún restan varios años para que finalice el contrato con la empresa adjudicataria del servicio, mientras que en Boiro, A Pobra do Caramiñal y Rianxo los contratos vencerán próximamente.
