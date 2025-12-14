Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Tomé
Ribeira demanda a cobertura da praza de carteiro en Carreira

A entrega de correspondencia está adscrita á profesional de Aguiño

A alcaldesa pide a Correos que cubra a praza vacante en Carreira.

A alcaldesa pide a Correos que cubra a praza vacante en Carreira. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, remitiu unha carta a Correos para solicitar a cobertura do carteiro ordinario que traballaba e prestaba servizo na parroquia de Carreira.

Se ben existe o reparto de paquetería, a entrega da correspondencia está actualmente adscrita á carteira de Aguiño, «un feito que está a xerar atrasos na recepción das misivas provocados pola acumulación de traballo ante a ausencia dunha persoa que cubra a vacante de Carreira», sinala a rexedora ribeirense.

Ante un mundo cada vez máis dixitalizado, María Sampedro indicou que «esta parroquia está composta principalmente por xente maior, para as que o correo tradicional segue a ser de vital importancia na súa vida diaria», o cal motiva que «é o meu deber velar polo dereito que teñen todas as persoas do meu municipio a desfrutar dos mesmos servizos.»

Deste xeito, a mandataria ribeirense incidiu na importancia de que o organismo reconsidere a súa decisión e cubra a vacante cunha persoa que reparta o correo ordinario de maneira asidua para restablecer un servizo básico.

Hai que lembrar que o pasado mes de outubro, persoal de Correos mobilizouse tamén en Lalín para demandar que se cubran as prazas existentes na unidade de reparto comarcal.

