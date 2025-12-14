SERVIZOS
Ribeira demanda a cobertura da praza de carteiro en Carreira
A entrega de correspondencia está adscrita á profesional de Aguiño
A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, remitiu unha carta a Correos para solicitar a cobertura do carteiro ordinario que traballaba e prestaba servizo na parroquia de Carreira.
Se ben existe o reparto de paquetería, a entrega da correspondencia está actualmente adscrita á carteira de Aguiño, «un feito que está a xerar atrasos na recepción das misivas provocados pola acumulación de traballo ante a ausencia dunha persoa que cubra a vacante de Carreira», sinala a rexedora ribeirense.
Ante un mundo cada vez máis dixitalizado, María Sampedro indicou que «esta parroquia está composta principalmente por xente maior, para as que o correo tradicional segue a ser de vital importancia na súa vida diaria», o cal motiva que «é o meu deber velar polo dereito que teñen todas as persoas do meu municipio a desfrutar dos mesmos servizos.»
Deste xeito, a mandataria ribeirense incidiu na importancia de que o organismo reconsidere a súa decisión e cubra a vacante cunha persoa que reparta o correo ordinario de maneira asidua para restablecer un servizo básico.
Hai que lembrar que o pasado mes de outubro, persoal de Correos mobilizouse tamén en Lalín para demandar que se cubran as prazas existentes na unidade de reparto comarcal.
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- El vecino de Madrid desaparecido en Muxía dejó una nota de despedida en su coche
- La Sala Malatesta vuelve a cerrar y anuncia que luchará en los tribunales
- La humanización de Milladoiro acaba: fin de semana de asfaltado y recepción el 29
- Una familiar del desaparecido viaja a Muxía con llaves del coche para inspeccionarlo
- La brutal paliza al camarero del pub Bloom de Santiago salta a la escena nacional
- La Real Filharmonía de Galicia, en la encrucijada