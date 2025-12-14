URBANISMO
Ribeira embelece o mobiliario urbano das rúas Galicia e Rosalía de Castro
Realizáronse tamén labores de limpeza de espazos degradados
O centro urbano de Ribeira foi obxecto nestes días dunha intervención focalizada na limpeza e embelecemento do mobiliario urbano.
A concelleira de Obras, Herminia Pouso, informou que se contratou unha empresa para executar tarefas de acondicionamento nas rúas Galicia e Rosalía de Castro para eliminar grafitis, retirar carteis obsoletos, abrillantar o mobiliario metálico prateado e pintar o de madeira.
Deste xeito, interveuse en bancos, contedores, macetas, papeleiras, postes, caixas de correos, unha cabina telefónica, caixas de electricidade e un balado de madeira.
Segundo destaca a edil, "esta medida busca a mellora estética destas céntricas rúas, acabando con espazos que estaban moi degradados, principalmente, por pintadas e acumulación de cartelería obsoleta. Estamos falando de dúas arterias da cidade, zonas peonís con moita vivenda, comercio e hostalería, polo que era necesario recuperar este mobiliario urbano do estado no que se atopaba".
A empresa encargada de realizar os traballos foi LGM Arousa S.L. e o investimento ascendeu a 4.114 euros, IVE incluído.
