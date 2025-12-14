Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Sofocan un incendio en la cocina de una vivienda en Ribeira

Las llamas afectaron a la campana extractora y no hubo daños personales

Equipos de emergencia ante el edificio donde se registró el incendio.

Equipos de emergencia ante el edificio donde se registró el incendio. / P. C. Ribeira

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Un incendio en la cocina de una vivienda de la calle Alcalde Fernández Bermúdez, de Ribeira, provocó daños materiales en el inmueble, pero afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Hasta el lugar fueron movilizados por los bomberos, el Grupo de Emerxencias y Protección Civil de Ribeira. Completaron el operativo agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local ribeirense.

Los equipos de emergencias comprobaron que el fuego afectaba a la campana extractora de la cocina y, tras extinguir las llamas, enfriaron y ventilaron el inmueble.

