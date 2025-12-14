Sofocan un incendio en la cocina de una vivienda en Ribeira

Un incendio en la cocina de una vivienda de la calle Alcalde Fernández Bermúdez, de Ribeira, provocó daños materiales en el inmueble, pero afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Hasta el lugar fueron movilizados por los bomberos, el Grupo de Emerxencias y Protección Civil de Ribeira. Completaron el operativo agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local ribeirense.

Los equipos de emergencias comprobaron que el fuego afectaba a la campana extractora de la cocina y, tras extinguir las llamas, enfriaron y ventilaron el inmueble.