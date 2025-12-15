COMERCIO
A Asociación Boirense de Empresas reparte os primeiros premios do Nadal
A patronal sorteará 3.000 € entre os 500 primeiros clientes
O sorteo inaugural da campaña de Nadal da Asociación Boirense de Empresas (ABE), enmarcado nunha programación especial orientada a dinamizar o comercio local, xa ten gañadores.
As persoas agraciadas son Nati Oliveira (Supermercado Mercamás), Francisco José Alonso (Deportes Hermida Dequip), Elena Vigo (Farmacia Cimadevila), María del Carmen Romero (Cosmos tendas multiprezos), e Paula Alonso (Frutas Reyjosa).
Todos eles poden pasar xa a recoller os seus premios, consistentes nun pack da campaña composto por axenda, calendario, invitación para o parque infantil e bolsa oficial.
Lémbrase que os calendarios e as bolsas son os agasallos para os 500 primeiros clientes que cambien os seus tickets de compra por rifas para participar no sorteo presencial de 3.000 euros.
O punto de información e intercambio de tickets por rifas estará operativo mañá e o venres, en horario de 11.30 a 13.30 horas, diante do mercado municipal.
Como dato destacado, durante os catro días que durou esta primeira acción rexistráronse 481 tickets, o que supón case 150 máis que no mesmo periodo sen sorteo, un feito que evidencia o alto interese das persoas clientes nas accións promocionais e sorteos programados dentro da campaña de Nadal.
"Desde a ABE seguimos apostando por iniciativas que incentiven as compras no comercio local e agradecemos a implicación tanto dos establecementos asociados como da veciñanza de Boiro", afirma Tomás Estévez, xerente de ABE.
- El vecino de Madrid desaparecido en Muxía dejó una nota de despedida en su coche
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- La humanización de Milladoiro acaba: fin de semana de asfaltado y recepción el 29
- Una familiar del desaparecido viaja a Muxía con llaves del coche para inspeccionarlo
- Miles de personas se movilizan en Santiago contra el proyecto de Altri
- La Real Filharmonía de Galicia, en la encrucijada
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- El amor sonó más fuerte que la música: la pedida de mano compostelana en el concierto de David Bisbal en A Coruña