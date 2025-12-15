CELEBRACIÓN
Creatividad y solidaridad en la Navidad de la empresa Congalsa
Celebró el espíritu festivo con los empleados y sus familias
Congalsa, empresa con sede en A Pobra do Caramiñal especializada en soluciones de alimentación, ha iniciado las celebraciones navideñas con un programa de actividades pensado para estimular la creatividad, fomentar la solidaridad y celebrar el espíritu festivo entre sus empleados y sus familias.
Este lunes se entregaron los premios del tradicional concurso de postales navideñas, dirigido a niños y jóvenes vinculados familiarmente con la compañía. En esta edición recibieron un total de 56 trabajos. El jurado premió a Saúl Brión (3 años), Fabio Fernández (7 años) y Elina Sanles (15 años).
Como es habitual, las postales ganadoras se utilizarán como felicitaciones oficiales de la empresa durante estas fiestas.
En paralelo, tuvo lugar la tercera edición del concurso de decoración navideña para empleados. La ganadora fue María del Rocío Pazos, operaria de Producción del turno de noche en Deán, quien fue obsequiada con material decorativo.
Los galardones fueron entregados por Noela Prieto, directora general de la compañía.
La Navidad en Congalsa tiene además un componente solidario. La empresa organiza una recogida de juguetes que serán entregados a entidades locales que apoyan a colectivos desfavorecidos y familias en riesgo de exclusión.
