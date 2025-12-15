Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUBVENCIÓNS

Dezaseis clubs de Barbanza reciben axudas da Xunta para equipamentos deportivos

O de Piragüismo Rías Baixas de Boiro recibiu 45.600 euros

Belén do Campo, á esquerda, nas instalacións do Club de Piragüismo Rías Baixas.

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

A Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte concedeu axudas por máis de 82.000 euros a 16 clubs da comarca de Barbanza para a adquisición de equipamentos deportivos. Así o confirmou a delegada da Xunta, Belén do Campo, na súa visita ao Club de Piragüismo Rías Baixas de Boiro, unha das entidades beneficiarias.

Este club recibiu 45.600 euros, 9.600 para a compra de embarcacións e case 3.000 para a realización de actividades. Ademais, dispón case 30.000 euros para os seus equipos de alta competición feminino, masculino e para o seu equipo e de Comet Paracance dentro das axudas do Plan de Patrocinio dos Equipos de Alta Competición.

A delegada da Xunta con directivos do club de Boiro.

O Club Piragüismo Rías Baixas – Boiro, fundado en 1997, experimentou un notable crecemento ao longo da súa traxectoria, cun impulso clave en 2018 grazas á mellora das súas instalacións en Praia Xardín, que hoxe inclúen ximnasio, vestiarios e hangar de embarcacións. A entidade conta cunha ampla proxección internacional, con deportistas que representaron a España en campionatos de Europa e do Mundo, destacando os éxitos do equipo de Barco Dragón no Mundial 2024 en Filipinas, con ouro en DB10 2000 metros Open e prata en DB22 2000 metros Mixto, así como a participación de Adrián Mosquera nos Xogos Paralímpicos de Toquio 2020 e París 2024.

Desde 2021, baixo a presidencia de Sergio Pérez Treus, vén reforzando a súa aposta polo deporte base e pola formación, consolidándose como un referente.

