Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de autobusesObras SantiagoRefugiadosRúa dos Loureiros
instagram

TRÁFICO

Noia reducirá os límites de velocidade nas estradas municipais

O obxectivo é protexer a peóns e condutores

Noia limitará a 30 km/h a velocidade nalgunhas estradas municipais.

Noia limitará a 30 km/h a velocidade nalgunhas estradas municipais. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

O edil de Tráfico de Noia, Luis Alamancos, vén de poñer en marcha unha campaña dirixida á redución dos límites de velocidade nas estradas de titularidade municipal, co obxectivo de mellorar a seguridade viaria e protexer tanto a peóns como a condutores.

A iniciativa, que se desenvolverá de maneira coordinada entre a Policía Local e o departamento municipal de Obras, contempla a rebaixa da velocidade máxima permitida de 50 a 30 km/h en determinados tramos do viario municipal.

Esta medida aplicarase especialmente en zonas de maior perigosidade, caracterizadas pola falta de beirarrúas, pola estreitez da vía ou por unha convivencia máis directa entre vehículos e peóns, co fin de reducir o risco de accidentes e aumentar a seguridade viaria.

Mobilidade responsable

Alamancos asegura que "esta campaña responde á necesidade de adaptar a velocidade ás condicións reais das vías municipais, priorizando a seguridade das persoas e fomentando unha mobilidade máis responsable e sostible".

Desde o Concello de Noia faise un chamamento á colaboración da cidadanía, solicitando respecto polos novos límites de velocidade e polas indicacións da sinalización viaria, lembrando que unha condución máis prudente redunda nunha mellor convivencia e nunha maior seguridade para todos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents