SUCESO

Sorprenden a tres varones tras sustraer combustible a un camión en Ribeira

La Policía Local consiguió también recuperar el carburante

Los agentes identificaron a los autores y recuperaron el combustible.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Agentes de guardia de la Policía Local de Ribeira identificaron a tres varones y procedieron a su imputación penal como presuntos autores de la sustracción de carburante en un camión estacionado en la zona portuaria. La rápida intervención de los agentes permitió recuperar el combustible.

La Policía Local, que ya puso en conocimiento de la autoridad judicial la identidad de sus supuestos autores de la sustracción, agradece la colaboración ciudadana, que fue clave para poder concluir con éxito la operación.

