TRÁFICO
Cuatro heridos en una colisión múltiple de seis coches en la autovía AG-11 en Boiro
Cinco vehículos chocaron contra otro que se había salido de la vía
Cuatro personas resultaron heridas esta mañana en Boiro tras una colisión múltiple en la que se vieron implicados seis vehículos. El accidente se produjo en torno a las 8.15 horas en la autovía AG-11, a la altura del kilómetro 28, a su paso por Lampón.
Un particular contactó con el 112 Galicia para informar de que un vehículo chocara contra la mediana tras salirse de la vía y, pocos minutos después, varias personas alertaron de que, como consecuencia de este primer siniestro, otros turismos colisionaron contra el accidentado.
En total fueron seis los vehículos implicados y las cuatro personas heridas de diversa consideración fueron trasladadas al Hospital do Barbanza.
La sala de operaciones del 112 Galicia movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Boiro, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, así como efectivos de Protección Civil.
