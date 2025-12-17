Curas contra guardias civiles en Boiro: cuando robar un balón no es pecado ni delito
El campo municipal de Vista Alegre acogerá el domingo 21 un partido a beneficio de Cáritas
El campo municipal de Vista Alegre (Boiro) acogerá este domingo 21 a las 17.00 un partido de fútbol, a beneficio de Cáritas, entre agentes de la Guardia Civil y sacerdotes. En la presentación participaron los ediles de Política Social, Raúl Treus, y de Medio Rural, Francisco Bermúdez; el párroco de Boiro, Juan Bermúdez; y el subteniente de la Guardia Civil, José Antonio Fernández.
El precio de las entradas será de tres euros en venta anticipada y de cinco euros en la taquilla. Al final del encuentro se hará un sorteo de regalos.
Se trata de un encuentro solidario en el que todo lo recaudado será a beneficio de Cáritas parroquial de Boiro. “Es un encuentro que hace comunidad en beneficio del trabajo invisible que Cáritas hace durante todo el año atendiendo las necesidades básicas de familias de nuestro municipio”, señaló Raúl Treus.
En la pasada edición se recaudaron cerca de cuatro mil euros. “Actividades como esta muestran que, trabajando juntos, podemos hacer cosas importantes en beneficio de los demás”, afirmó el párroco de Boiro.
En representación del equipo de la Guardia Civil, José Antonio Fernández reconoció que se trata de una iniciativa “para pasar una buena tarde, que la gente se divierta y recaudar fondos para Cáritas”.
