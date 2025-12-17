A Pobra sorteó 1.200 euros en siete vales para comprar en la plaza de abastos

La edil de Promoción Económica de A Pobra, Amparo Cerecedo, entregó este miércoles los primeros siete vales de compra (Caramiñas) a los ganadores del sorteo de la campaña de Navidad, con los que podrán adquirir artículos en la plaza de abastos.

Cerecedo entregó siete vales por un importe total de 1.200 euros: uno de 400 euros, dos de 200 € y cuatro de 100 €. Estos bonos podrán usarse hasta el miércoles 24 de diciembre.

Ramón Otero ganó el primer premio; José Ramón Paz y Juana Domínguez consiguieron los segundos galardones; y Ramón María Pérez, Carmela Barreiro, Cristina Ventura y Montserrat Fernández, los terceros.

Pero la campaña no acaba aquí; lo hará este sábado, 20 de diciembre. Hasta ese día, los comerciantes de la plaza de abastos darán a sus clientes un boleto de participación por cada 10 euros de compra. Por su parte, el consumidor deberá cumplimentarlo con sus datos personales (nombre, apellidos y número de teléfono) y depositarlo en la urna instalada en la plaza.

El segundo sorteo se realizará el lunes 22 de diciembre (a las 12.00 horas) en el mercado.

Los premios serán los mismos que en la primera fase del sorteo, pero, en este caso, los ganadores deberán consumir los vales Caramiñas antes del próximo 31 de diciembre.