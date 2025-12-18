Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De la pescadería a la IA: así es la formación transversal que reciben cien parados del Barbanza

El Programa Integrado de Empleo de Boiro, Rianxo y A Pobra abarca desde cursos de nuevas tecnologías hasta técnicas de limpieza en alojamientos

José Ramón Romero, en la visita al alumnado del curso de pescadería. / Cedida

Suso Souto

Boiro

El alumnado participante en el Programa Integrado de Empleo de los ayuntamientos de Boiro, Rianxo y A Pobra se está formando en pescadería en el Centro de Formación, Innovación y Emprendimiento de Espiñeira.

El programa está destinado a cien personas desempleadas del Barbanza que, durante 12 meses, recibirán formación específica acorde a los sectores productivos de la zona y participarán en jornadas destinadas a la mejora de las habilidades de empleabilidad e inserción laboral.

Recibirán formación para el empleo de tecnologías y plataformas digitales, colaboración directa con empresas y adaptación del programa a necesidades locales y sectores de la comarca.

Se forman también en acompañamiento en transporte escolar, organización de almacén, operaciones básicas de caja, técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos, gestión de recepción, cocina, pastelería, pescadería y charcutería, así como en el manejo de nuevas tecnologías, como office, iniciación a la creación de páginas web, firma digital, chatGPT o Inteligencia Artificial.

