Este es el pueblo del cinturón de Santiago que todo el mundo debería conocer en 2026 según la revista 'Viajar'

Como cada año, la revista Viajar (del grupo Prensa Ibérica) acaba de publicar la lista de los 50 pueblos más bonitos de España (uno por provincia). Destinos que sobresalen por su encanto, por sus propuestas turísticas innovadoras o por demostrar que existe vida más allá del asfalto y los rascacielos.

Y, según los especialistas de la citada revista, los pueblos que todo el mundo debería conocer en Galicia en 2026 son: Noia (A Coruña); A Seara (Lugo); Ribadavia (Ourense); y Baiona (Pontevedra).

En el caso de Noia, se destaca «el ambiente medieval que se respira en sus calles, donde sobresalen las iglesias góticas de San María A Nova y San Martiño». Añade que "muy fotografiable es el puente de Traba, un antiguo puente de piedra por donde, siglos atrás, pasaba la calzada romana" y que "el paseo marítimo es el sitio ideal para dar un paseo y maravillarse con la puesta de sol".

La cuidada selección fue realizada por los redactores de la revista Álvaro Martínez, María Escribano, Pablo Fernández, Noelia Santos, Belén Afonso, Irene Mayordomo, Lidia Lozano, Carlos Díaz y Laia Póo. Todos ellos han recorrido las comunidades autónomas de nuestro país para elaborar el listado de todos los que lugares que ningún viajero debe perderse.