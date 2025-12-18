Rois planifica una recogida de basura más barata que en Serra do Barbanza

«Es una pena haber terminado así después de veinte años», señala el alcalde de Rois, Ramón Tojo, sobre el fin de la relación de su concello con la Mancomunidad Serra do Barbanza, a la que finalmente no se adherirá como socio de pleno derecho. Una ruptura que obliga a este concello y al de Pontecesures a buscar contrarreloj una alternativa a la recogida de la basura, un servicio básico del que hasta ahora eran beneficiarios en calidad de clientes de la Mancomunidad y que esta entidad dejará de prestarles en dos semanas para poner fin a una relación que, según su presidente, Pablo Lago, se mantuvo «en fraude de ley».

Y, a falta también de dos semanas para que Serra do Barbanza deje de enviar sus residuos al vertedero de Sobrado dos Monxes (que será clausurado) para llevarlos a Sogama, el temporizador está activado... para todos.

La Xunta Xeral de la Mancomunidad se reunirá este jueves para, entre otras cosas, aprobar el convenio con Sogama y decidir si deja de prestar dicho servicio a Rois y a Pontecesures o si, como ambos concellos han solicitado, se les concede una moratoria para que puedan licitar la recogida de basura. De no ser así, Lago ya advirtió que «deberán negociar directamente con FCC o con Sogama».

«No es algo que se pueda hacer de hoy para mañana; nos llevará tres o cuatro meses ultimar la licitación», señala Tojo, quien, como ya adelantó este diario, inició contactos con el regidor de Dodro, y ahora también con la alcaldesa de Pontecesures, para licitar una recogida conjunta. «Pero nada de mancomunar», aclara.

El alcalde de Rois dice que los primeros datos del estudio que encargó «apuntan a que es posible que nos salga más barato que en Serra do Barbanza». «Hay varias empresas interesadas, y no me extrañaría que, cuando licitemos el servicio, se presentase FCC», añade.