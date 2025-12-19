Gaitero, violinista y estrella del Kung-fu: las pasiones de Erik, un rianxeiro de 12 años

Con tan solo doce años, el joven Erik Martín, de Rianxo, es toda una promesa deportiva en una disciplina, el Kung-fu, que le apasiona desde que tenía solo tres. Es subcampeón de Europa y doble campeón de España y tiene en su poder nada menos que 19 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce, ganadas en multitud de campeonatos interregionales, nacionales e internacionales.

El pasado domingo participó en A Coruña en el campeonato regional Xunta de Galicia, a través de la Federación de judo y deportes asociados. Se trata de una cita clasificatoria para poder formar el equipo gallego que representará a Galicia en el Campeonato de España de Kung-fu de 2026.

En esta ocasión Erik obtuvo la puntuación más alta de todos los competidores menores de 18 años de toda la comunidad, consiguiendo 9,10 puntos en Kung-fu tradicional en dos categorías.

A pesar de su juventud, culmina este año con un palmarés destacable, pues obtuvo 4 medallas de oro en el anterior regional gallego, otras dos en el Campeonato de España celebrado en Madrid, como miembro de la selección gallega; una de plata en el Campeonato de Europa de Kung-fu celebrado en Grecia, al que acudió con la selección española; y dos de oro en el Open Internacional de Flandes, celebrado en Bélgica, en el que representó a España.

Erik se prepara ya para sus próximos retos. En marzo acudirá con la selección gallega al Campeonato de España, y en mayo participará con la selección española en el Campeonato de Europa en Lyon (Francia).

Este joven barbanzano fue reconocido deportista de alto rendimiento, con solo 10 años, con su primer título de Campeón de España de Kung-fu en 2022, en Navarra, en su primera participación en un campeonato de España.

Pero, más allá de las competiciones deportivas, consiguió cierta popularidad por su participación en el programa de televisión Got talent, en el que conquistó al público con exhaustivo control de las muchas armas de Kung-fu tradicional que domina.

Al tiempo que entrena diariamente, Erik es un brillante alumno de la ESO, además de un virtuoso violinista en la Orquesta Sinfónica de Pontevedra y uno de los gaiteros del grupo Buxaina, de Rianxo, actividades que complementa con su exigente dedicación deportiva.

«Erik espera competir en China en el próximo Campeonato del Mundo dentro de un año. Lleva desde los 3 preparándose para ese reto», dice con orgullo Daniel, su padre (y entrenador).