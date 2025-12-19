O cuartel da Garda Civil da Pobra pasará de tres a doce efectivos
A cobertura será gradual, e comezará polas prazas dun sarxento primeiro e dous axentes
O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, visitou este venres A Pobra, acompañado polo coronel xefe da Comandancia Provincial da Coruña da Garda Civil, Fernando Pedreira, e polo alcalde, José Carlos Vidal, con motivo da recente autorización para a conversión do posto auxiliar da Garda Civil da localidade nun posto ordinario.
Esta medida, que será efectiva a partir de xaneiro, permitirá incrementar de maneira progresiva a dotación de persoal ata alcanzar os doce gardas civís, fronte aos tres actuais, cun sarxento primeiro como comandante de posto; un cabo primeiro como segundo comandante de posto e dez gardas civís.
A cobertura destes postos farase de forma gradual. Ao longo de 2026 convocarase o concurso para a provisión dun posto de sarxento primeiro ou sarxento e dúas prazas de garda civil, que se sumarán ao cabo primeiro e aos dous gardas civís que prestan servizo na actualidade.
Abalde puxo en valor esta decisión, adoptada pola Dirección Xeral da Garda Civil, pola que se resolve a transformación do posto auxiliar da Pobra do Caramiñal en posto ordinario. “A conversión do posto auxiliar en posto ordinario supón un claro beneficio para a cidadanía, ao permitir ofrecer un servizo da Garda Civil máis próximo, estable e eficaz, cunha maior presenza no territorio e unha mellor atención ás necesidades da veciñanza”, subliñou o subdelegado.
Este incremento no plantel de persoal permitirá ofrecer unha resposta policial máis axeitada a un municipio que conta con máis de 9.000 habitantes censados, unha cifra que se ve amplamente superada durante as épocas estivais.
Trátase ademais dun concello cun importante dinamismo empresarial e laboral, cun desenvolvemento económico que vai ligado a novos retos en materia de seguridade, aos que se poderá facer fronte con maiores garantías grazas á nova estrutura do posto.
O novo posto ordinario facilitará tamén o reforzo da cooperación coa Policía Local da Pobra do Caramiñal, permitindo unha atención máis próxima aos problemas da veciñanza e unha mellor coordinación dos recursos de seguridade no ámbito municipal.
Na adopción desta decisión tivo igualmente un peso relevante a situación xeográfica do municipio, que dificulta os apoios recíprocos inmediatos que se poden prestar noutros puntos da provincia. Neste sentido, a creación dos novos postos de traballo terá tamén un impacto positivo no conxunto da área, xa que o posto da Pobra do Caramiñal actuará en estreita colaboración cos de Porto do Son, Boiro e Rianxo, reforzando a cobertura territorial e operativa da Garda Civil nesta zona.
“Este reforzo responde ao compromiso do Goberno de España cunha seguridade pública de proximidade e cunha presenza efectiva da Garda Civil en todo o territorio”, sinalou Abalde, quen engadiu que “o aumento dos medios humanos tradúcese nun mellor servizo para a veciñanza e nunha maior capacidade de prevención e actuación”.
A Comandancia da Garda Civil da provincia da Coruña abrangue o 94% do territorio provincial, con 644.899 habitantes, o que representa o 57% da poboación total, e conta cunha demarcación de 956 quilómetros de costa, o que evidencia a relevancia do reforzo dos recursos de seguridade neste ámbito. Para atender este territorio, a Comandancia dispón na provincia dun total de 51 postos da Garda Civil.
