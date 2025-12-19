Premian un proxecto educativo do CEIP de Outes sobre igualdade
Parte da visibilización de mulleres relevantes en ámbitos como a ciencia, a arte, a tecnoloxía ou o deporte
O XII Premio Concepción Arenal para proxectos educativos pola igualdade de xénero, que convoca a Deputación da Coruña, xa ten gañadores. Os traballos Un mar de arco iris, do CEIP María Pita, na categoría de Educación Infantil; Tecendo saberes, do CEIP de Outes, na modalidade de Primaria; e Patio para ti e para tods*, do Instituto de Bacharelato Arcebispo Xelmírez I de Santiago, na categoría de Secundaria, Bacharelato e FP básica e grao medio, foron as propostas premiadas.
Cada un dos proxectos gañadores recibirá 5.000 euros.
De Tecendo saberes o xurado destacou «o seu carácter transversal e o seu enfoque feminista e pedagóxico profundo, integrando a igualdade de xénero, a xustiza social e a diversidade no proxecto educativo do centro en Educación Primaria».
A iniciativa do CEIP de Outes parte da visibilización de mulleres relevantes en ámbitos como a ciencia, a arte, a tecnoloxía ou o deporte, incorpora metodoloxías activas e experiencias artísticas e fomenta o pensamento crítico, a creatividade e a convivencia igualitaria.
No caso de Un mar de arco iris, o xurado salientou que se trata dun proxecto en fase de execución na etapa de Educación Infantil que promove a igualdade de xénero e a diversidade desde idades temperás, con especial atención á educación sexual a través de actividades creativas e emocionais.
A proposta implica alumnado, profesorado e familias en itinerarios por cores que abordan identidade de xénero, corresponsabilidade, prevención da violencia, visibilización de mulleres e masculinidades diversas, afectividade e sexualidade, cun enfoque transversal en igualdade e especial atención á diversidade e á prevención das violencias.
Na modalidade de Educación Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional básica e grao medio, o xurado propuxo como proxecto gañador Patio para ti e para tods*, do Instituto de Bacharelato Arcebispo Xelmírez I de Santiago. Segundo recolle a acta, trátase dunha proposta executada parcialmente que busca transformar os espazos de lecer e patio do centro nun entorno coeducativo, inclusivo, igualitario e seguro, a partir dunha diagnose participativa que identifica usos segregados por xénero.
O proxecto propón a reconfiguración dos espazos e dos recreos, coa implicación do alumnado e dos equipos de convivencia e igualdade, prestando especial atención á visibilización do colectivo LGTBIQ+ e aos coidados como eixo dunha filosofía feminista.
O xurado do XII Premio Concepción Arenal estivo presidido pola deputada de Igualdade, Sol Agra Tuñas, e contou como vogais con Eva Ovenza Pereira, técnica de políticas de igualdade da Deputación da Coruña; Sara Vierna Fernández, educadora social e especialista en igualdade de xénero e educación emocional; e Ánxela Lema París, investigadora posdoutoral da Universidade da Coruña. Actuou como secretaria Manuela Muñiz Souto, xefa do servizo de acción social, cultural e deportes da Deputación.
A deputada de Igualdade, Sol Agra, felicitou as entidades premiadas e puxo en valor a traxectoria do certame, subliñando que “na maior parte dos colexios e institutos” da provincia se está a facer “un moi bo traballo para a promoción da igualdade de xénero”. Por esta razón, fixo un apelo á participación en próximas edicións do certame, ao que poden concorrer tanto os centros educativos como as asociacións de nais e pais.
- Vueling refuerza su apuesta por el aeropuerto de Santiago: lanza nuevas rutas con Ibiza, Jerez y Marrakech
- Área Central anuncia para este viernes la apertura más esperada del año
- Una rondalla gallega sorprende en 'La Revuelta' con una versión de 'Thunderstruck': 'Es insuperable
- Galicia premia varias granjas de leche del área de Santiago: 'Son un tesoro que hay que cuidar
- Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
- La muerte de un trabajador de Congalsa por causas naturales obliga a cancelar la cena de Navidad
- Un nuevo frente entra en Galicia por el oeste: ¿Cómo evolucionará el tiempo hasta Navidad?
- El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!