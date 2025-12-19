Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Facturas RaxoiMedicinaSarInés Rey
instagram

Premian un proxecto educativo do CEIP de Outes sobre igualdade

Parte da visibilización de mulleres relevantes en ámbitos como a ciencia, a arte, a tecnoloxía ou o deporte

Integrantes do xurado do certame.

Integrantes do xurado do certame. / Cedida

Suso Souto

Outes

O XII Premio Concepción Arenal para proxectos educativos pola igualdade de xénero, que convoca a Deputación da Coruña, xa ten gañadores. Os traballos Un mar de arco iris, do CEIP María Pita, na categoría de Educación Infantil; Tecendo saberes, do CEIP de Outes, na modalidade de Primaria; e Patio para ti e para tods*, do Instituto de Bacharelato Arcebispo Xelmírez I de Santiago, na categoría de Secundaria, Bacharelato e FP básica e grao medio, foron as propostas premiadas.

Cada un dos proxectos gañadores recibirá 5.000 euros.

De Tecendo saberes o xurado destacou «o seu carácter transversal e o seu enfoque feminista e pedagóxico profundo, integrando a igualdade de xénero, a xustiza social e a diversidade no proxecto educativo do centro en Educación Primaria».

A iniciativa do CEIP de Outes parte da visibilización de mulleres relevantes en ámbitos como a ciencia, a arte, a tecnoloxía ou o deporte, incorpora metodoloxías activas e experiencias artísticas e fomenta o pensamento crítico, a creatividade e a convivencia igualitaria.

No caso de Un mar de arco iris, o xurado salientou que se trata dun proxecto en fase de execución na etapa de Educación Infantil que promove a igualdade de xénero e a diversidade desde idades temperás, con especial atención á educación sexual a través de actividades creativas e emocionais.

A proposta implica alumnado, profesorado e familias en itinerarios por cores que abordan identidade de xénero, corresponsabilidade, prevención da violencia, visibilización de mulleres e masculinidades diversas, afectividade e sexualidade, cun enfoque transversal en igualdade e especial atención á diversidade e á prevención das violencias.

Na modalidade de Educación Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional básica e grao medio, o xurado propuxo como proxecto gañador Patio para ti e para tods*, do Instituto de Bacharelato Arcebispo Xelmírez I de Santiago. Segundo recolle a acta, trátase dunha proposta executada parcialmente que busca transformar os espazos de lecer e patio do centro nun entorno coeducativo, inclusivo, igualitario e seguro, a partir dunha diagnose participativa que identifica usos segregados por xénero.

O proxecto propón a reconfiguración dos espazos e dos recreos, coa implicación do alumnado e dos equipos de convivencia e igualdade, prestando especial atención á visibilización do colectivo LGTBIQ+ e aos coidados como eixo dunha filosofía feminista.

O xurado do XII Premio Concepción Arenal estivo presidido pola deputada de Igualdade, Sol Agra Tuñas, e contou como vogais con Eva Ovenza Pereira, técnica de políticas de igualdade da Deputación da Coruña; Sara Vierna Fernández, educadora social e especialista en igualdade de xénero e educación emocional; e Ánxela Lema París, investigadora posdoutoral da Universidade da Coruña. Actuou como secretaria Manuela Muñiz Souto, xefa do servizo de acción social, cultural e deportes da Deputación.

A deputada de Igualdade, Sol Agra, felicitou as entidades premiadas e puxo en valor a traxectoria do certame, subliñando que “na maior parte dos colexios e institutos” da provincia se está a facer “un moi bo traballo para a promoción da igualdade de xénero”. Por esta razón, fixo un apelo á participación en próximas edicións do certame, ao que poden concorrer tanto os centros educativos como as asociacións de nais e pais.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents