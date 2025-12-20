Pasión por los mercados navideños

Gastronomía, decoración, artesanía, bisutería, complementos, ropa... Nada como un buen mercado navideño para ambientar las calles estos días previos a la Nochebuena y a la Nochevieja. Ames, Rianxo, Noia y Zas inauguraron estos espacios programando en torno a ellos numerosas actividades para atraer a público de todas las edades en busca de la compra perfecta para el regalo ideal.

En Ames se inauguró este sábado el Mercado de Nadal en la Praza da Maía. Está formado por 13 puestos de artesanía y 5 de alimentación y productos de la huerta.

Un puesto del Mercado de Nadal de Ames. / Cedida

El de Noia se abrió la noche del viernes en la Praza do Tapal al ritmo de la música de Sondela, que ofreció un concierto de panxoliñas. La sorpresa la dio un malvado Grinch, que asaltó y robó la carroza de Papá Noel para pasearse en ella por la villa.

Grinch, en el Mercado de Nadal de Noia. / Cedida

También Rianxo tiene este fin de semana su Mercado de Nadal, emplazado en el mercado municipal y en el que el público pudo aprender el viernes a elaborar postres navideños y, este sábado, a hacer empaquetados creativos y adornos florales. Este domingo habrá cuentacuentos y visita de Papá Noel.

En Baio (Zas) se inauguró el Mercado Artesán organizado por el Concello y la Asociación de Comercios, Hostalería e Servizos BAION y que permanecerá abierto también hasta este domingo.

Uno de los puestos del Mercado Artesán de Baio. / Cedida

Y en Boiro, la Asociación Boirense de Empresas abrirá este lunes en el polideportivo de A Cachada su Parque Infantil de Nadal, en el que, también el martes 23 y los días 2 y 3 de enero, habrá hinchables y zona de juegos; talleres creativos y artísticos; degustación de palomitas, chocolate y dulces; música; photocall para fotos divertidas; y un buzón real con mesas para escribir y decorar cartas, que entrarán en un sorteo de tres fiestas de aniversario valoradas en cien euros cada una.