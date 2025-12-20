Rianxo expón o almanaque que fixo Castelao en 1931 para ‘Faro de Vigo’
O auditorio acolle a mostra do coleccionista Roberto Taboada, con exemplares orixinais do xornal que conteñen ilustracións dunha selección variada de ‘Cousas da vida’ do autor
O 12 de decembro de 1930, o xornal Faro de Vigo anunciaba a publicación dun almanaque para o ano seguinte, que incluiría unha selección variada de Cousas da vida, de Castelao. A iniciativa respondía ao desexo de moitos siareiros do ilustre galeguista.
Dende este sábado e ata o vindeiro 31 de xaneiro, o auditorio municipal de Rianxo (terra natal do ilustre autor) acolle a exposición Almanaque Faro de Vigo: Cousas da vida, propiedade do coleccionista Roberto Taboada Rivadulla, organizada polo Museo do Gravado de Ribeira e o Concello de Rianxo.
Trátase de páxinas orixinais do xornal coas ilustracións de Castelao. A mostra está formada por 63 Cousas, a maioría das cales foron publicadas ao longo de 1930 (salvo unha de 1931, correspondente ao 2 de xaneiro). Ademais de varias páxinas de publicidade, o almanaque contén o santoral e as datas dos principais mercados e feiras de Galicia.
Castelao publicou tamén, polo menos, tres obras máis, entre as que se atopa Diante do portal, que saíu o 24 de decembro de 1926 e que se poden ver tamén no auditorio municipal rianxeiro, así como nove Cousas da vida que foron publicadas en Faro de Vigo, pero que non forman parte do almanaque; un manifesto do Partido Galeguista cunha ilustración de Castelao; e a portada de Faro de Vigo do 21 de xaneiro de 1932 que contén unha viñeta de Cousas.
«Para min, como coleccionista e como galego, esta mostra é máis que un traballo de recompilación: é un acto de devolución. Todas estas pezas forman parte da miña colección, pero entendo que, antes que nada, forman parte da memoria colectiva do noso país. Traer esta mostra a Rianxo é devolverlle a Castelao ao lugar onde todo empezou: ás rúas, ás voces e á xente que el coñeceu e amou», dixo Roberto Taboada.
Á inauguración asistiron, entre outros, o director do Museo do Gravado de Ribeira, Pastor Rodríguez, e o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo.
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- Huelga de autobuses en Santiago: los piquetes impiden la salida de los servicios mínimos
- Galicia se convierte en plató: abierto un casting para la nueva miniserie de la productora de 'Celda 211' o 'El Niño'
- Área Central anuncia para este viernes la apertura más esperada del año
- The Rapants convocan una gran fiesta en Santiago para el rodaje de su nuevo videoclip: 'Necesitamos que formedes parte desto
- Galicia premia varias granjas de leche del área de Santiago: 'Son un tesoro que hay que cuidar
- Vueling refuerza su apuesta por el aeropuerto de Santiago: lanza nuevas rutas con Ibiza, Jerez y Marrakech
- Profesionales de la música y la cultura a nivel mundial respaldan al director de la Real Filharmonía de Galicia