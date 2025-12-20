Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rianxo expón o almanaque que fixo Castelao en 1931 para ‘Faro de Vigo’

O auditorio acolle a mostra do coleccionista Roberto Taboada, con exemplares orixinais do xornal que conteñen ilustracións dunha selección variada de ‘Cousas da vida’ do autor

O coleccionista Roberto Taboada, na inauguración da mostra.

O coleccionista Roberto Taboada, na inauguración da mostra. / Cedida

Suso Souto

Rianxo

O 12 de decembro de 1930, o xornal Faro de Vigo anunciaba a publicación dun almanaque para o ano seguinte, que incluiría unha selección variada de Cousas da vida, de Castelao. A iniciativa respondía ao desexo de moitos siareiros do ilustre galeguista.

Dende este sábado e ata o vindeiro 31 de xaneiro, o auditorio municipal de Rianxo (terra natal do ilustre autor) acolle a exposición Almanaque Faro de Vigo: Cousas da vida, propiedade do coleccionista Roberto Taboada Rivadulla, organizada polo Museo do Gravado de Ribeira e o Concello de Rianxo.

Trátase de páxinas orixinais do xornal coas ilustracións de Castelao. A mostra está formada por 63 Cousas, a maioría das cales foron publicadas ao longo de 1930 (salvo unha de 1931, correspondente ao 2 de xaneiro). Ademais de varias páxinas de publicidade, o almanaque contén o santoral e as datas dos principais mercados e feiras de Galicia.

Vista parcial da exposición.

Vista parcial da exposición. / Cedida

Castelao publicou tamén, polo menos, tres obras máis, entre as que se atopa Diante do portal, que saíu o 24 de decembro de 1926 e que se poden ver tamén no auditorio municipal rianxeiro, así como nove Cousas da vida que foron publicadas en Faro de Vigo, pero que non forman parte do almanaque; un manifesto do Partido Galeguista cunha ilustración de Castelao; e a portada de Faro de Vigo do 21 de xaneiro de 1932 que contén unha viñeta de Cousas.

«Para min, como coleccionista e como galego, esta mostra é máis que un traballo de recompilación: é un acto de devolución. Todas estas pezas forman parte da miña colección, pero entendo que, antes que nada, forman parte da memoria colectiva do noso país. Traer esta mostra a Rianxo é devolverlle a Castelao ao lugar onde todo empezou: ás rúas, ás voces e á xente que el coñeceu e amou», dixo Roberto Taboada.

Á inauguración asistiron, entre outros, o director do Museo do Gravado de Ribeira, Pastor Rodríguez, e o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo.

