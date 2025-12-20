Serra do Barbanza buscará alternativas a FCC para llevar la basura a Sogama

El próximo uno de enero, todo empezará a cambiar en la Mancomunidad Serra do Barbanza. Dos días antes, el 30 de diciembre, justo cuando será clausurado el vertedero de Sobrado dos Monxes al que la entidad está enviando la basura de sus concellos socios (Brión, Noia, Muros, Lousame, Porto do Son y Carnota) y clientes (Rois, Ames y Pontecesures), el presidente de la Mancomunidad, Pablo Lago, firmará el convenio para empezar a entregarla en Sogama.

Será un acuerdo temporal, porque la entidad pretende licitar de nuevo el servicio (que actualmente lleva a cabo la empresa FCC, pese a que el contrato caducó en 2023). Al respecto, Lago explica que, de momento, FCC seguirá recogiendo la basura, pero que Serra do Barbanza estudia alternativas para entregarla a Sogama, con el objetivo de abaratar el servicio.

Una de las alternativas sería la contratación de camiones.

Pero, para que el día uno empiecen a cambiar por completo el funcionamiento de la Mancomunidad, en general, y del servicio de recogida de basura, en particular, tuvieron que producirse antes varios avances importantes: la aprobación del presupuesto de 2026; el acuerdo para crear una gerencia de la entidad; la eliminación de la figura del concello cliente (que no está amparada por la ley y que acabó propiciando la entrada de Ames como socio de pleno derecho y la salida de Rois y Pontecesures como usuarios de la recogida de basura); el acuerdo para renovar los estatutos; y la aprobación del plan de pago de la deuda a FCC (23 millones de euros) a diez años.

Uno de los motivos que suscitó discrepancias en Serra do Barbanza fue la aprobación de la cuota extra para afrontar precisamente esa deuda contraída con FCC en relación al servicio de recogida de basura, a raíz de una sentencia.

Rois y Pontecesures entienden que, al no ser socios, no tienen por qué asumir el pago de una cuota extra porcentual para afrontar esa deuda, alegando que pagaron los recibos «puntualmente».

En fraude de ley

«Todos los concellos de Serra do Barbanza son corresponsables de esa deuda de manera porcentual, pues todos, los socios y los que se beneficiaron en fraude de ley de la recogida de basura, fueron usuarios de ese servicio», dijo Lago.

Abaratar en el futuro ese servicio es también el objetivo del Concello de Rois, que, tras quedar fuera de Serra do Barbanza, sondea una alianza con Dodro y Pontecesures para licitarlo en conjunto.

Al margen de la Mancomunidad, tres municipios del Barbanza (Rianxo, Boiro y A Pobra), encargaron un estudio similar, como ya informó este diario. Y lo mismo acaban de hacer en Costa da Morte los concellos de Muxía, Camariñas y Vimianzo. El objetivo es el mismo: abaratar al máximo los costes.

Al respecto, la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, señala que «la subida del recibo de Sogama, de 98 a 118 euros por tonelada, nos supuso una sangría a los concellos para afrontar un servicio básico que, en el caso de Vimianzo, arroja un déficit de 425.000 €». En Muxía el déficit es de 184.000 €, según el alcalde, Javier Sar.

El Concello de Rois solicitó una moratoria de seis meses

En la Xunta Xeral de Serra do Barbanza celebrada este jueves se aprobó la entrada de Ames como socio de pleno derecho (aunque deberá ser ratificada por la asamblea general para que sea efectiva).

Se acordó también dar 5 días a Rois y Pontecesures para alegaciones ante la decisión de dejar de recogerles la basura el día 31. Rois solicitó una moratoria de seis meses. Lago consultará con los servicios jurídicos de la Mancomunidad, pero considera que «es con FCC y con Sogama con quien debe negociar a partir de ahora».

Igualmente, se aprobó el nuevo sistema de facturación, pues hasta ahora los concellos pagaban recibos trimestrales por la recogida de la basura, pero Sogama los cobra mensualmente.

La alcaldesa de Pontecesures, María Teresa Tocino, le reprochó a Lago que tuviese que darse por enterada a través de este diario de que su concello quedará fuera de Serra do Barbanza el día 31.