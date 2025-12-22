Chasco literario en Noia: declaran deserto o certame Avilés porque as obras "non teñen o mínimo de calidade"
O xurado lamenta que algúns dos relatos «serían susceptibles de melloras lingüísticas»
O xurado do XXIV Certame Literario Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos, convocado polo Concello de Noia, acordou este luns declarar o premio deserto, dado que as obras orixinais presentadas «non acadaron os mínimos de calidade literaria que se esixe neste certame».
Asimesmo, o xurado lamenta que «algunhas das obras serían susceptibles de melloras lingüísticas e literarias que sustentasen o interese dos seus argumentos».
O premio tiña unha dotación económica de tres mil euros, e incluía a publicación da obra gañadora e unha escultura do artista local Alfonso Costa.
Con todo, o xurado expresou a súa «satisfacción» polo número de participantes, «en aumento desta volta». Nesta edición presentáronse 16 orixinais.
O xurado estivo formado por Chelo Martínez Pérez, concelleira de Cultura, e polos escritores e profesores Mariña Pérez Rei, María Dolores Arxóns Álvarez, Xavier Castro Rodríguez e Antonio Piñeiro Fernández, exercendo como secretaria do mesmo Oliva Fraga Lombardía.
Por segunda vez en tres anos
Non é a primeira vez que se declara deserto o certame literario máis importante de Noia. Ocorreu tamén, por exemplo, no ano 2022, cando se presentaran só dez obras ao certame.
Por outra banda, no ano 2020 o Concello de Noia suspendeu os prazos da edición número dezanove do citado certame debido á pandemia do coronavirus, creando un novo concurso denominado Letras na casa.
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Así será el invierno en Galicia: llega con frío y nieve a 600 metros
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- La matanza del cerdo resiste en Galicia: 'Es la comida de todo el año
- Crónica Social Compostelana | Reunión de los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965