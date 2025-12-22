Fallece a los 89 años el reverendo Ricardo Villaverde Gondar, fundador de la parroquia ribeirense de Castiñeiras

El reverendo Ricardo Villaverde Gondar, párroco de Castiñeiras y Carreira (Ribeira) falleció este domingo a los 89 años de edad.

Fue el fundador de la parroquia de Castiñeiras en 1967 e impulsor de la construcción del templo de esa localidad, inaugurado en el año 1983.

Natural de Ponte Ulla, fue ordenado sacerdote en 1963.

Ricardo Villaverde mantuvo una gran amistad con el que fuera párroco de Aguiño, Francisco Lorenzo Mariño. "Sempre botou unha man na nosa parroquia, sendo administrador parroquial uns meses dende o pasamento de don Francisco, en xaneiro de 2004, ata a chegada de Álvaro Barros uns meses despois", señalan desde la Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño, colectivo que expresó su pesar por la muerte de Villaverde Gondar y agradeció su labor pastoral.

La capilla ardiente con sus restos mortales está instalada en la iglesia de Castiñeiras, donde este martes al mediodía se celebrará el funeral que presidirá el arzobispo de Santiago, monseñor José Prieto. Posteriormente, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial de Ponte Ulla.