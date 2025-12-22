Lousame pon aos veciños e visitantes a facer deporte
O 28 de decembro os veciños poderán correr no Trail curto e longo | Mañá virá Papá Noel
En Lousame, como de costume, a chegada do Nadal vai acompañada de divertidas iniciativas para pasar un bo anaco en familia, con seres queridos e acompañados dunha veciñanza que non dubida en xuntar lazos nestas datas.
O evento protagonista foi unha das súas actividades xa clásicas, a Andaina e Belén de Cumes. Un percorrido que tivo lugar o 15 de decembro e no que os seus máis de cen participantes, ataviados acorde á época do ano, desafiaron ás temperaturas baixo cero para chegar ao Polideportivo Municipal Barreiro.
O deporte non límites para os lousamiáns, que xa esperan ansiosos que o calendario marque o domingo 28 de decembro para completar este percorrido unha vez máis, aínda que nesta ocasión cun ritmo máis elevado, xa que serán o Trail curto e longo.
Nadal en Barbanza e Costa da Morte 2025Nadal en Barbanza e Costa da Morte 2025
Por outra banda, os máis pequenos recibirán mañá a visita de Papá Noel na casa da cultura, co que poderán falar e entregarlle a súa carta en man de 11.00 a 14.00 horas.
Asemade, a rapazada poderá participar nuns obradoiros de creación de adornos de Nadal.
