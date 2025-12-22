Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería Navidad 2025Insomnio crónico CHUSHumanización de MilladoiroMuere Celso BugalloElecciones Extremadura
instagram

Os noieses gozan por primeira vez dun Mercado de Nadal

Habilitado na praza do Tapal e na alameda, conta con postos de comida e artesanía

A zona das casetas do Mercado de Nadal de Noia é un fervedoiro de xente nestas datas festivas. | CEDIDA

A zona das casetas do Mercado de Nadal de Noia é un fervedoiro de xente nestas datas festivas. | CEDIDA

Iago Rodríguez

Noia

Neste decembro respírase un espírito máxico especial nas rúas noiesas. Os veciños pasean entre luces e música, os nenos sorrín e as prazas rebosan alegría e color. O Nadal xa está aquí e no Concello queren que este ano a festa sexa inesquecible. Para conseguilo, a súa programación de actividades está marcada pola innovación, incluíndo un conxunto de variadas propostas para colocar Noia como un referente comarcal neste período festeiro.

A gran novidade é o Mercado de Nadal, un espazo situado na praza do Tapal dotado con casetas e postos de artesanía decorados para a ocasión nos que os visitantes poderán adquirir os adornos que máis lles impresionen ata mañá martes. En paralelo, no mesmo Tapal, así como no casco histórico e na alameda, gozouse dunha serie de actuacións e espectáculos. Algúns dos máis destacados na axenda son o concerto de Leite con Jalletas, hoxe ás 20.30 horas no Palco da Música; ou a función de Nadal da Banda de Música de Noia o 28 de decembro, ás 20.30 horas no Coliseo Noela.

Por outra banda, outro dos atractivos que levan ás persoas a achegarse ás inmediacións da alameda noiesa, son os múltiples postos e casetas gastronómicas que fixeron as delicias dos festeiros para gozar dun rico antollo mentres escoitan unha boa música. Cabe destacar tamén o tradicional Sorteo do Décimo na rúa do Curro, onde os veciños o 26 de decembro poderán darlle unha segunda vida aos seus boletos non premiados na lotería de Nadal para optar a gañar ata 800, 500 ou 300 euros.

Nadal en Barbanza e Costa da Morte 2025

Nadal en Barbanza e Costa da Morte 2025

Nadal en Barbanza e Costa da Morte 2025

Festa de Pre Fin de Ano

O Pre Fin de ano, de novo na alameda ás 12.00 horas no último día do 2025, é outro dos grandes acontecementos introducidos nesta programación, no que o cómico Oswaldo Digón sacará as gargalladas dos presentes.

Xa o día 1 de xaneiro, a partir da 01.30, haberá festa na carpa climatizada habilitada na Rúa do Curro a cargo da discoteca móbil Chocolate.

«É unha ledicia ver aos nenos e nenas celebrando o Nadal aquí. Pensamos que Noia tiña que ter un Nadal á súa altura», destaca o alcalde, Francisco Pérez Caamaño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents