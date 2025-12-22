O auditorio de Muros será un dos primeiros espazos en proxectar 'Rondallas', o novo filme de Sánchez Arévalo
Poderase ver no auditorio municipal os días 2, 3 e 4 de xaneiro
O auditorio do Centro Cultural e Xuvenil de Muros recibirá o ano 2026 sendo un dos primeiros espazos en proxectar Rondallas, a nova longametraxe dirixida por Daniel Sánchez Arévalo, que poderá verse durante a fin de semana do venres 2 ao domingo 4 de xaneiro.
Con esta estrea, Muros convértese nun dos primeiros concellos en achegar ao público esta comedia vitalista ambientada nun pobo mariñeiro galego, que fala da memoria, do loito compartido e da forza da música tradicional como motor para volver mirar cara adiante.
O filme conta cun elenco integramente galego encabezado por Javier Gutiérrez, María Vázquez e Tamar Novas, xunto a Judith Fernández, Carlos Blanco, Fer Fraga, Xosé A. Touriñán, Marta Larralde e Lola López Rodríguez.
A concelleira de Cultura, Caridad González, destaca que “Rondallas é unha película moi especial, profundamente ligada á identidade, á memoria colectiva e á música tradicional galega, e parécenos unha forma magnífica de comezar o ano cun cinema que emociona e que fala do noso”.
A concelleira subliña tamén “a aposta do auditorio por achegar estreas recentes e cinema galego de calidade ao público da vila”.
Producida por Mister Fields and Friends, Bambú Producciones e Rondallas Movie AIE, Rondallas supón o regreso ao cinema de Daniel Sánchez Arévalo tras títulos tan recoñecidos como Azul oscuro casi negro, Primos ou Diecisiete, cunha historia que combina humor, emoción e unha ollada optimista cara ao futuro.
A película proxectarase en Muros o venres, 2 de xaneiro ás 20.30 horas; o sábado 3 ás 20.30 horas; e o domingo 4 ás 19.00 horas.
As entradas están dispoñibles na billeteira electrónica do Concello de Muros e nas oficinas do Centro Cultural e Xuvenil da localidade.
