Pasaporte a Eurodisney: el esperado sorteo de Congalsa entre los clientes del comercio de A Pobra

Los establecimientos adheridos a la campaña entregarán un sello por cada compra superior a 10 €

Amparo Cerecedo, segunda por la izqda., e Isabel Cañas, en la presentación del sorteo.

Amparo Cerecedo, segunda por la izqda., e Isabel Cañas, en la presentación del sorteo. / Cedida

Suso Souto

A Pobra

La edil de Promoción Económica de A Pobra, Amparo Cerecedo, y la responsable de Relaciones Institucionales de Congalsa, Isabel Cañas, presentaron el sorteo de un viaje a Eurodisney para cuatro personas que se realizará el 7 de enero en la plaza de abastos.

Entre el lunes 29 de diciembre y el lunes 5 de enero (incluido), los clientes que hagan sus compras en los establecimientos comerciales de la villa adheridos a la campaña Volta o Nadal, voltan as Caramiñas, recibirán un pasaporte para participar en el sorteo.

Se entregará un sello por cada compra de al menos diez euros.

El sorteo se realizará entre quienes tengan dicho pasaporte Eurodisney con los diez sellos.

