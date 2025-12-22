Pasaporte a Eurodisney: el esperado sorteo de Congalsa entre los clientes del comercio de A Pobra
Los establecimientos adheridos a la campaña entregarán un sello por cada compra superior a 10 €
A Pobra
La edil de Promoción Económica de A Pobra, Amparo Cerecedo, y la responsable de Relaciones Institucionales de Congalsa, Isabel Cañas, presentaron el sorteo de un viaje a Eurodisney para cuatro personas que se realizará el 7 de enero en la plaza de abastos.
Entre el lunes 29 de diciembre y el lunes 5 de enero (incluido), los clientes que hagan sus compras en los establecimientos comerciales de la villa adheridos a la campaña Volta o Nadal, voltan as Caramiñas, recibirán un pasaporte para participar en el sorteo.
Se entregará un sello por cada compra de al menos diez euros.
El sorteo se realizará entre quienes tengan dicho pasaporte Eurodisney con los diez sellos.
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Así será el invierno en Galicia: llega con frío y nieve a 600 metros
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- La matanza del cerdo resiste en Galicia: 'Es la comida de todo el año
- Crónica Social Compostelana | Reunión de los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965